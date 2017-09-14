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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13761137621376313764>
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:37

  барабашов написав:Куда будут НЕлаптеногии скрепоносцы рвать когти в случае "сдохнуть на терриконах за пайку"?
Вы представляете границу в Иркутской,Читинской области, да и Хабаровской, всю в колючей проволоке и прочёсываемую дронами с тепловизорами? А с Казахстаном? Там же 5-7тыс.км минимум. И не захочет ли весь СевКавказ что делает намаз тогда не границу охранять и пайку, а султана Эрдогана или какого другого эмира Ильхама? А православных они по привычке, как барашков на Байрам, всех оптом, по мускульной памяти, причём ориентироваться будут не на паспорт с курицей, а на вологодское епло и аканье...

В тому-то и справа, що не будуть вони нікуди бігти.
Будуть, акі вівці на заклання, йти на алтар.
Тримати їх будуть в загонах своїх селищ, міст.
Пересування тільки по аусвайсу та сім'ї в шохферів тощо в заложниках.
На кордонах одразу вогонь на ураження.
З дронів з тепликами будь-кого в тайгах знайдуть.
Десяток показових покарань і будуть, як миші.

На Кавказі самі *активісти* будуть тримати на місцях бігунців та кордони контролювати.
Всілякі "гіркіни" тільки й чекають свого зіркового часу "вставай агромная" отримати карти-бланш. Це тільки поки їх відсунули, щоб під ногами не вешкались та не заважали. Поки ще є у россвлади змога та надія на міжкрапельками.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 тра, 2025 10:46, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:38

  katso написав:
  prodigy написав:тобто мінімум 600 тисяч грн на місяць -і людина не здатна орендувати броньоване авто і чи купити якісну гарнітуру і камеру(крісло, до якого прицепився льоша гончаренко?

Да. Не имеет права брать с этого ютуба себе ни копейки. Потому что люди смотрят его чтоб донатить а не по приколу. Иначе это тоже самое как положить собранные деньги в банк и жить на проценты. Собираешь донаты - отдавай всё на донаты. Иначе получается что чувак зарабатывает на войне.

до речі, пересічні цікавляться чому тітка-кіллер з відео перетворилась на 60+ бабулю з іншою зачіскою (фото з зала суду)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:58

Трамп майже дослівно повторив Лапея.

"Настанет момент, когда я скажу: "Окей, продолжайте, продолжайте быть глупыми... Речь идёт о колоссальной ненависти между этими двумя людьми"... (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В тому-то и справа, що не будуть вони нікуди бігти.
Будуть, акі вівці на заклання, йти на алтар.
Тримати їх будуть в загонах своїх селищ, міст.
Пересування тільки по аусвайсу та сім'ї в шохферів тощо в заложниках

і нащо тоді у наших розрахунок? заманити 10 млн росіян в Україну і "підірвати зірку смерті" чи гуртом АЕС?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:05

  Letusrock написав:
  detroytred написав:В тому-то и справа, що не будуть вони нікуди бігти.
Будуть, акі вівці на заклання, йти на алтар.
Тримати їх будуть в загонах своїх селищ, міст.
Пересування тільки по аусвайсу та сім'ї в шохферів тощо в заложниках

і нащо тоді у наших розрахунок? заманити 10 млн росіян в Україну і "підірвати зірку смерті" чи гуртом АЕС?


*Війна закінчиться, як і закінчуються довгі диктаторські режими. Як і закінчується життя будь-якої імперії, яка побудована на принципах війни ...*
https://x.com/ZelenskyyUa/status/1919092130699477154

Справа лише в ціні Перемоги.
Про це чомусь не говорять ніхто і ніде вголос, але, як на мене -- чим далі буде просуватись і продовжувати пу, тим вірніше та скоріше отримає поразку.
Навіть повне захоплення всієї України веде його тільки до поразки. А повного й близько не передбачається.

Ще десь у 2015 Волгар прямо вказав, що то було в россвлади більше, ніж злочин - помилка. Так воно і є.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 тра, 2025 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:13

  detroytred написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:В тому-то и справа, що не будуть вони нікуди бігти.
Будуть, акі вівці на заклання, йти на алтар.
Тримати їх будуть в загонах своїх селищ, міст.
Пересування тільки по аусвайсу та сім'ї в шохферів тощо в заложниках

і нащо тоді у наших розрахунок? заманити 10 млн росіян в Україну і "підірвати зірку смерті" чи гуртом АЕС?


*Війна закінчиться, як і закінчуються довгі диктаторські режими. Як і закінчується життя будь-якої імперії, яка побудована на принципах війни ...*
https://x.com/ZelenskyyUa/status/1919092130699477154

Справа лише в ціні Перемоги.

всі хто волають за Перемогу мають іти на ЛБЗ її наближати, в першу чергу младовоєнпєнси за ними в другу бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:14

  Letusrock написав:
  detroytred написав:В тому- шохферів тощо в заложниках

і нащо тоді у наших розрахунок? заманити 10 млн росіян в Україну і "підірвати зірку смерті" чи гуртом АЕС?


Нахуа ви цитуєте шкідника з троцкистсько-маоїстського осередку ЛаПея\Червоного Детройта керованого генетичним алкоголіком Чаплигою з Братислави ?
Ця нінащо непридатна погань буде показово знищена, не допомогайте їм поширювати свої підривні іпсо
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:18

  flyman написав:всі хто волають за Перемогу мають іти на ЛБЗ її наближати, в першу чергу младовоєнпєнси за ними в другу бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг

А все остальные берут на себя роль модератора очереди 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:19

  flyman написав:всі хто волають за Перемогу мають іти на ЛБЗ її наближати, в першу чергу младовоєнпєнси за ними в другу бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг

Всі, хто волає свої хатєлки, може їх затосувати собі в д..

До Перемоги є різні шляхи.
Ти мабуть про бескомпромісну на полі бою.
Я ж про зупинку БД та очікування, поки ота йімперія сама під тягарем внутрішніх проблем посипиться.
Це дешевше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:21

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:В тому- шохферів тощо в заложниках

і нащо тоді у наших розрахунок? заманити 10 млн росіян в Україну і "підірвати зірку смерті" чи гуртом АЕС?


Нахуа ви цитуєте шкідника з троцкистсько-маоїстського осередку ЛаПея\Червоного Детройта керованого генетичним алкоголіком Чаплигою з Братислави ?
Ця нінащо непридатна погань буде показово знищена, не допомогайте їм поширювати свої підривні іпсо

Заволав по словам Песікота прорашкован, рашист-фашист і т.д. номерний Фокс.

Комедія, воук-херой ніщивник.
detroytred
 
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