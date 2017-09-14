барабашов написав:Куда будут НЕлаптеногии скрепоносцы рвать когти в случае "сдохнуть на терриконах за пайку"? Вы представляете границу в Иркутской,Читинской области, да и Хабаровской, всю в колючей проволоке и прочёсываемую дронами с тепловизорами? А с Казахстаном? Там же 5-7тыс.км минимум. И не захочет ли весь СевКавказ что делает намаз тогда не границу охранять и пайку, а султана Эрдогана или какого другого эмира Ильхама? А православных они по привычке, как барашков на Байрам, всех оптом, по мускульной памяти, причём ориентироваться будут не на паспорт с курицей, а на вологодское епло и аканье...
В тому-то и справа, що не будуть вони нікуди бігти. Будуть, акі вівці на заклання, йти на алтар. Тримати їх будуть в загонах своїх селищ, міст. Пересування тільки по аусвайсу та сім'ї в шохферів тощо в заложниках. На кордонах одразу вогонь на ураження. З дронів з тепликами будь-кого в тайгах знайдуть. Десяток показових покарань і будуть, як миші.
На Кавказі самі *активісти* будуть тримати на місцях бігунців та кордони контролювати. Всілякі "гіркіни" тільки й чекають свого зіркового часу "вставай агромная" отримати карти-бланш. Це тільки поки їх відсунули, щоб під ногами не вешкались та не заважали. Поки ще є у россвлади змога та надія на міжкрапельками.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 тра, 2025 10:46, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав:тобто мінімум 600 тисяч грн на місяць -і людина не здатна орендувати броньоване авто і чи купити якісну гарнітуру і камеру(крісло, до якого прицепився льоша гончаренко?
Да. Не имеет права брать с этого ютуба себе ни копейки. Потому что люди смотрят его чтоб донатить а не по приколу. Иначе это тоже самое как положить собранные деньги в банк и жить на проценты. Собираешь донаты - отдавай всё на донаты. Иначе получается что чувак зарабатывает на войне.
до речі, пересічні цікавляться чому тітка-кіллер з відео перетворилась на 60+ бабулю з іншою зачіскою (фото з зала суду)
detroytred написав:В тому-то и справа, що не будуть вони нікуди бігти. Будуть, акі вівці на заклання, йти на алтар. Тримати їх будуть в загонах своїх селищ, міст. Пересування тільки по аусвайсу та сім'ї в шохферів тощо в заложниках
і нащо тоді у наших розрахунок? заманити 10 млн росіян в Україну і "підірвати зірку смерті" чи гуртом АЕС?
detroytred написав:В тому-то и справа, що не будуть вони нікуди бігти. Будуть, акі вівці на заклання, йти на алтар. Тримати їх будуть в загонах своїх селищ, міст. Пересування тільки по аусвайсу та сім'ї в шохферів тощо в заложниках
і нащо тоді у наших розрахунок? заманити 10 млн росіян в Україну і "підірвати зірку смерті" чи гуртом АЕС?
Справа лише в ціні Перемоги. Про це чомусь не говорять ніхто і ніде вголос, але, як на мене -- чим далі буде просуватись і продовжувати пу, тим вірніше та скоріше отримає поразку. Навіть повне захоплення всієї України веде його тільки до поразки. А повного й близько не передбачається.
Ще десь у 2015 Волгар прямо вказав, що то було в россвлади більше, ніж злочин - помилка. Так воно і є.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 тра, 2025 11:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:В тому-то и справа, що не будуть вони нікуди бігти. Будуть, акі вівці на заклання, йти на алтар. Тримати їх будуть в загонах своїх селищ, міст. Пересування тільки по аусвайсу та сім'ї в шохферів тощо в заложниках
і нащо тоді у наших розрахунок? заманити 10 млн росіян в Україну і "підірвати зірку смерті" чи гуртом АЕС?
detroytred написав:В тому- шохферів тощо в заложниках
і нащо тоді у наших розрахунок? заманити 10 млн росіян в Україну і "підірвати зірку смерті" чи гуртом АЕС?
Нахуа ви цитуєте шкідника з троцкистсько-маоїстського осередку ЛаПея\Червоного Детройта керованого генетичним алкоголіком Чаплигою з Братислави ? Ця нінащо непридатна погань буде показово знищена, не допомогайте їм поширювати свої підривні іпсо
detroytred написав:В тому- шохферів тощо в заложниках
і нащо тоді у наших розрахунок? заманити 10 млн росіян в Україну і "підірвати зірку смерті" чи гуртом АЕС?
Нахуа ви цитуєте шкідника з троцкистсько-маоїстського осередку ЛаПея\Червоного Детройта керованого генетичним алкоголіком Чаплигою з Братислави ? Ця нінащо непридатна погань буде показово знищена, не допомогайте їм поширювати свої підривні іпсо
Заволав по словам Песікота прорашкован, рашист-фашист і т.д. номерний Фокс.