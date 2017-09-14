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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13761137621376313764
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:23

flyman

бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг


У викладацькій університету нацмуджене рахується?
Чи «небагато і майже не ковтав»?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 тра, 2025 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:23

  Сибарит написав:
  flyman написав:всі хто волають за Перемогу мають іти на ЛБЗ її наближати, в першу чергу младовоєнпєнси за ними в другу бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг

А все остальные берут на себя роль модератора очереди 😁

для цього є представники вєрнього класу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:41

  Banderlog написав:
  Shaman написав:й так, присвячується всім тим, хто готовий роздавати "кемські волості"
«Перекреслюється цілий народ». Джамала розповіла, як ставиться до того, що у США розглядають можливість визнати контроль Росії над Кримом
«Нас просто змушують як країну просто сказати — „що вам, шкода віддати, ну віддайте“. Але ти розумієш, що це перекреслюється цілий народ. Ви хочете віддати мене, мене перекреслити? Не буде народу, не буде історії, не буде мови. Нічого не буде. Мені страшно. Мені хотілося б привезти моїх дітей до Криму, показати, де я жила, чим я надихалася. Усе, що я співаю тут сьогодні, — це про моє дитинство, моє оточення, моє ДНК. Забрати Крим? Я не можу собі цього уявити», — зазначила артистка.

Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої карти.
щось не чути про партизанський опір кримських татар.
Даж вакхабітів і туркоманів нема.
Вони тупо лягли під москалів.
Хоче щоб її діти зрідка їздили з італії в Крим?
Допустим.
А її чоловік, чи батьки її дітей що хотять?
Вони воюють за нас?
Можливо й так.
Но як із Притулою і Стерненком,
люто не певен.
Тому лічно мені плювати на її днк поки воно не докаже, що не відвойовує свій Крим.
Для мене якось важніше доля Буковини.

а оце мурло вже вилізло...

ти під румунів як бачу вже ліг? то й будеш далі другим сортом для циган - все твоє досягнення по життю. отож й не повертайся, без таких, як ти, буде легше країну відбудовувати...

ти втік, коли до Буковини ще далеко, але вимагаєш, щоб люди в окупації при тотальному контролі чинили спротив. там вже 15 років НІ ЗА ЩО дають. а так людина зникне, й ніхто не взнає, де вона. але на форумі ти сміливий...

Притула та Стерненко роблять велике діло. жоден з критиків й близько такого не може. тому оці критики - або за руські рублі, або п'ята колона в країні. нормальним українцям таке й в голову не прийде.
Shaman
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  #<1 ... 13761137621376313764
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