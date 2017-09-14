«Нас просто змушують як країну просто сказати — „що вам, шкода віддати, ну віддайте“. Але ти розумієш, що це перекреслюється цілий народ. Ви хочете віддати мене, мене перекреслити? Не буде народу, не буде історії, не буде мови. Нічого не буде. Мені страшно. Мені хотілося б привезти моїх дітей до Криму, показати, де я жила, чим я надихалася. Усе, що я співаю тут сьогодні, — це про моє дитинство, моє оточення, моє ДНК. Забрати Крим? Я не можу собі цього уявити», — зазначила артистка.
Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої карти. щось не чути про партизанський опір кримських татар. Даж вакхабітів і туркоманів нема. Вони тупо лягли під москалів. Хоче щоб її діти зрідка їздили з італії в Крим? Допустим. А її чоловік, чи батьки її дітей що хотять? Вони воюють за нас? Можливо й так. Но як із Притулою і Стерненком, люто не певен. Тому лічно мені плювати на її днк поки воно не докаже, що не відвойовує свій Крим. Для мене якось важніше доля Буковини.
а оце мурло вже вилізло...
ти під румунів як бачу вже ліг? то й будеш далі другим сортом для циган - все твоє досягнення по життю. отож й не повертайся, без таких, як ти, буде легше країну відбудовувати...
ти втік, коли до Буковини ще далеко, але вимагаєш, щоб люди в окупації при тотальному контролі чинили спротив. там вже 15 років НІ ЗА ЩО дають. а так людина зникне, й ніхто не взнає, де вона. але на форумі ти сміливий...
Притула та Стерненко роблять велике діло. жоден з критиків й близько такого не може. тому оці критики - або за руські рублі, або п'ята колона в країні. нормальним українцям таке й в голову не прийде.