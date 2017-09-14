бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг
У викладацькій університету нацмуджене рахується?
Чи «небагато і майже не ковтав»?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 11:23
flyman
У викладацькій університету нацмуджене рахується?
Чи «небагато і майже не ковтав»?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 тра, 2025 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:23
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:41
Притула та Стерненко роблять велике діло. жоден з критиків й близько такого не може. тому оці критики - або за руські рублі, або п'ята колона в країні. нормальним українцям таке й в голову не прийде.
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:45
згадується, що якщо брехати - то все більше й більше. де він баксами підкурює? я вже спитав - чий ровер? всі мовчать, але продовжують лайно накидати.
використання донатів регламентовано. а власні кошти - ти вже всі свої заначки на ЗСУ задонатив? взагалі не брав з заначок, це інші мають так робити? так й всі інші критики - самі в кращому випадку якийсь копійки кинули - а критикувати, ото такі перші. менше робиш - то більше патякаєш - отут форумні критики попереду
й раз люди донатять, то розуміють, що донати використовують за призначенням
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:47
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я подивився на днях С.Караганова, і не якийсь там внутрішньорашистський междусобойчик, а в диспуті з американським концептуалом Міршмайером.
Оцей є справжнім ідеологом війни ,а не якийсь фрік дугін.
Справжній чахлик невмирущий, лисий з 20 років але і зовнішньо не змінившийся.
Так Караганов прямо сказав що паціфістсьа політика Трампа їм, рашистам заважає, зриває маску з намірів повного знищення України, та часткового Європи. І він ще повернеться у свою квартиру в венеції яку зараз здає американським туристам.
Так ось, доти не почнуть хоча б конфіскацію європейского майна російських людоненависників, і не почнуть привселюдно лінчувати їх шісток типу Чаплигипо європам, ні про яку серйозність намірів та тим більше перемоги не може бути й мови
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 05 тра, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 тра, 2025 12:03
Додано: Пон 05 тра, 2025 13:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А зачем недослугам визы в США?
Хотят пощупать салями у настоящего ниггера?
Додано: Пон 05 тра, 2025 13:27
Украинское правительство и представители МВФ провели предметные консультации по поводу возможностей увеличения внутренних поступлений в государственный бюджет на 2026 год. Как сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на нескольких собеседников, среди рассматриваемых инициатив — потенциальное повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ) и борьба с теневой экономикой.
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"Но гораздо больше мы говорили о детенизации экономики", – отмечает один из них. МВФ, в частности, обеспокоен возможным уклонением налогообложения из-за упрощенной системы, сообщил один из участников встреч.
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