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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13759137601376113762
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:23

flyman

бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг


У викладацькій університету нацмуджене рахується?
Чи «небагато і майже не ковтав»?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 тра, 2025 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:23

  Сибарит написав:
  flyman написав:всі хто волають за Перемогу мають іти на ЛБЗ її наближати, в першу чергу младовоєнпєнси за ними в другу бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг

А все остальные берут на себя роль модератора очереди 😁

для цього є представники вєрнього класу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:41

Притула та Стерненко роблять велике діло. жоден з критиків й близько такого не може. тому оці критики - або за руські рублі, або п'ята колона в країні. нормальним українцям таке й в голову не прийде.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:45

  katso написав:
  Slon_Nosov написав:Враховуючи його підписників на ютубі, на старих корчах він іздити не повинен

Надо немного упростить ситуацию для понимания:
1. люди дают деньги не ему а на армию
2. подписчики у него не потому что он хороший а потому что см. п.1
Вопрос - а с какого перепугу он имеет право поджигать сигары баксами? За какие такие личные достижения?

згадується, що якщо брехати - то все більше й більше. де він баксами підкурює? я вже спитав - чий ровер? всі мовчать, але продовжують лайно накидати.

використання донатів регламентовано. а власні кошти - ти вже всі свої заначки на ЗСУ задонатив? взагалі не брав з заначок, це інші мають так робити? так й всі інші критики - самі в кращому випадку якийсь копійки кинули - а критикувати, ото такі перші. менше робиш - то більше патякаєш - отут форумні критики попереду 8)

й раз люди донатять, то розуміють, що донати використовують за призначенням
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:47

Низка "слуг" вимагають від ОП видати їм візи до США перед ратифікацією угоди про надра в ВР, - Железняк :lol:

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jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я подивився на днях С.Караганова, і не якийсь там внутрішньорашистський междусобойчик, а в диспуті з американським концептуалом Міршмайером.
Оцей є справжнім ідеологом війни ,а не якийсь фрік дугін.
Справжній чахлик невмирущий, лисий з 20 років але і зовнішньо не змінившийся.
Так Караганов прямо сказав що паціфістсьа політика Трампа їм, рашистам заважає, зриває маску з намірів повного знищення України, та часткового Європи. І він ще повернеться у свою квартиру в венеції яку зараз здає американським туристам.
Так ось, доти не почнуть хоча б конфіскацію європейского майна російських людоненависників, і не почнуть привселюдно лінчувати їх шісток типу Чаплигипо європам, ні про яку серйозність намірів та тим більше перемоги не може бути й мови
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 05 тра, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 12:03

  jump написав:Низка "слуг" вимагають від ОП видати їм візи до США перед ратифікацією угоди про надра в ВР, - Железняк :lol:

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нема візи - нема що скасовувати, Л - логіка
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А зачем недослугам визы в США?
Хотят пощупать салями у настоящего ниггера?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:27

Украинское правительство и представители МВФ провели предметные консультации по поводу возможностей увеличения внутренних поступлений в государственный бюджет на 2026 год. Как сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на нескольких собеседников, среди рассматриваемых инициатив — потенциальное повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ) и борьба с теневой экономикой.
...
"Но гораздо больше мы говорили о детенизации экономики", – отмечает один из них. МВФ, в частности, обеспокоен возможным уклонением налогообложения из-за упрощенной системы, сообщил один из участников встреч.
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... odu-forbes
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