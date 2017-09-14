detroytred написав:

flyman написав: jump написав: кацапня при вербуванні на війну одноразово платить бонуси понад 40 тис ойро

https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/5/7510604/ кацапня при вербуванні на війну одноразово платить бонуси понад 40 тис ойро



За її словами, якщо Кремль не зможе запропонувати цим людям економічного майбутнього, зростає ризик хвилі насильства. За її словами, якщо Кремль не зможе запропонувати цим людям економічного майбутнього, зростає ризик хвилі насильства.

Тому пу приведе їх до "Вставай, страна огромная".Тобто від 40 т. ойро до за пайок.Ще рік тому про можливість такого сценарію вказував Гетьман:"У них вообще сейчас просто фантастическая логика: "мы напали, потому что на нас готовились напасть", — акцентирует Гетьман, — А сейчас даже пресс-секретарь Путина Песков якобы случайно обмолвился, что СВО превратилось в войну.".І нещодавно пєсков знов обмовився, що в них, якщо притисне, ще є козир в рукаві - "Если нужно будет в какой-то момент встать стране огромной, она встанет» і тіпа можєтє не сумнєваться.А після пайки ніхто не буде мріяти про тисячі ойро. За щастя буде, щоб пайку на будмайданчиках з відбудови залишили.Рух йде в цьому напрямку.Звісно не факт, що росвладі це вдасться, але, якщо зможуть, а система диктатури-примусу в них вже побудована, то це дійсно буде для ворога відкриттям другого дихання.Можливо саме тому пу не шибко переймається безумовним закінченням війни і висуває умови.Це було б дурнею для режиму не розраховувати та не спробувати скористатись можливістю, яку надає диктатура. Тим паче при війні.Про "запропонувати економічне майбутнє" - це до демократій))