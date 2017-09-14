«Нас просто змушують як країну просто сказати — „що вам, шкода віддати, ну віддайте“. Але ти розумієш, що це перекреслюється цілий народ. Ви хочете віддати мене, мене перекреслити? Не буде народу, не буде історії, не буде мови. Нічого не буде. Мені страшно. Мені хотілося б привезти моїх дітей до Криму, показати, де я жила, чим я надихалася. Усе, що я співаю тут сьогодні, — це про моє дитинство, моє оточення, моє ДНК. Забрати Крим? Я не можу собі цього уявити», — зазначила артистка.
Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої карти. щось не чути про партизанський опір кримських татар. Даж вакхабітів і туркоманів нема. Вони тупо лягли під москалів. Хоче щоб її діти зрідка їздили з італії в Крим? Допустим. А її чоловік, чи батьки її дітей що хотять? Вони воюють за нас? Можливо й так. Но як із Притулою і Стерненком, люто не певен. Тому лічно мені плювати на її днк поки воно не докаже, що не відвойовує свій Крим. Для мене якось важніше доля Буковини.
не знаю, чию румунську душу я образив, але може ми оцю маячню - мені все одно, нехай вони здихають, аби мене не чіпали, приберемо? а з цією людиною й так все зрозуміло було раніше, лише зараз стався привселюдний камінг-аут...
За її словами, якщо Кремль не зможе запропонувати цим людям економічного майбутнього, зростає ризик хвилі насильства.
Тому пу приведе їх до "Вставай, страна огромная". Тобто від 40 т. ойро до за пайок.
Ще рік тому про можливість такого сценарію вказував Гетьман: "У них вообще сейчас просто фантастическая логика: "мы напали, потому что на нас готовились напасть", — акцентирует Гетьман, — А сейчас даже пресс-секретарь Путина Песков якобы случайно обмолвился, что СВО превратилось в войну. Так что скоро услышим классическое "Вставай, страна огромная"". https://focus.ua/eksklyuzivy/636293-vst ... icer-video
І нещодавно пєсков знов обмовився, що в них, якщо притисне, ще є козир в рукаві - "Если нужно будет в какой-то момент встать стране огромной, она встанет» і тіпа можєтє не сумнєваться.
А після пайки ніхто не буде мріяти про тисячі ойро. За щастя буде, щоб пайку на будмайданчиках з відбудови залишили.
Рух йде в цьому напрямку. Звісно не факт, що росвладі це вдасться, але, якщо зможуть, а система диктатури-примусу в них вже побудована, то це дійсно буде для ворога відкриттям другого дихання.
Можливо саме тому пу не шибко переймається безумовним закінченням війни і висуває умови. Це було б дурнею для режиму не розраховувати та не спробувати скористатись можливістю, яку надає диктатура. Тим паче при війні.
Про "запропонувати економічне майбутнє" - це до демократій))
Логично. Думаю, что такой подход имеет место быть в росии. Они жопой своей уже чувствуют приближение этого момента.
Но меня пока интересует более приземленный вопрос. А именно - нанесет ли ВСУ масштабные ракетные и дронные удары по кремлю в Москве и Крымскому мосту с 8-го по 10 мая? Ответка за апрельские бомбежки Украины уже назрела или даже перезрела. Но в стратегическом смысле сомнения в целесообразности указанных ударов пока присутствуют.
1. Формируется текущий тренд на хоть какое-то прекращение огня (неделя, месяц, два) с целью начать мирные переговоры. Удар по Москве может вызвать с определенной долей вероятности недовольство команды Трампа.
2. А есть ли уже в наличии ракеты и беспилотники самолетного типа в достаточном для такого замечательного акта количестве? Я не знаю. А половинчатый удар не достигнет эффекта достижения перелома в войне, о котором я писал (но Ирина удалила зачем-то уже).
3. Активизация наступлений рашистов может потребовать нанесения ударов этими беспилотниками и ракетами по другим военным объектом росии. Поэтому их могут приберечь с целью недопущения успехов в наступлениях кремлевского врага.
detroytred написав:Украинское правительство и представители МВФ провели предметные консультации по поводу возможностей увеличения внутренних поступлений в государственный бюджет на 2026 год. Как сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на нескольких собеседников, среди рассматриваемых инициатив — потенциальное повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ) и борьба с теневой экономикой. ... "Но гораздо больше мы говорили о детенизации экономики", – отмечает один из них. МВФ, в частности, обеспокоен возможным уклонением налогообложения из-за упрощенной системы, сообщил один из участников встреч. https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... odu-forbes
саме те що пише фокс-багатоцифровий, лівацька повістка паразитування на середньому класі, що віддзерклюють на заболоття: "вставати з колін за миску баланди"
Отой багатоцифровий пише про якихось каракалпаків.
Якщо ДВ не помилились, диви, стосовно правих: *Критики, зокрема демократи, вказують на те, що найбільше від реформи виграють великі корпорації та заможні американці, а програють - бідні верстви населення та представники середнього класу, яким зрештою, можливо, доведеться сплачувати до казни більше, ніж зараз.* https://www.dw.com/uk/трамп-підписав-найбільшу-за-30-років-податкову-реформу-в-сша/a-41911010 Тобто завзято стрижуть отой середній клас що праваки, що ліваки.
buratinyo написав:Но меня пока интересует более приземленный вопрос. А именно - нанесет ли ВСУ масштабные ракетные и дронные удары по кремлю в Москве и Крымскому мосту с 8-го по 10 мая? Ответка за апрельские бомбежки Украины уже назрела или даже перезрела. Но в стратегическом смысле сомнения в целесообразности указанных ударов пока присутствуют.
Так це самий цікавий момент. Бо. Удар, коли там: КНР Индия (малым рангом) Вьетнам Бразилия ЮАР Монголия Ну и другие...
Це з якою метою бити? Отже можна раніше чи пізніше. Ніж саме, коли отам оця Ко. Бо тоді це буде сигнал кому саме? І про що? Що Україні пофіг кнри і тд?
Хоча по мосту було б епічно.. Нокаут престижу. Можливо ото нещодавно тільки промацали шляхи. Отже в севасі і парад відмінено. До речі, оті друзі пу тільки аплодували б цьому. Бо послаблення їм на руку. Для поступок з боку рфії.
buratinyo написав:1. Формируется текущий тренд на хоть какое-то прекращение огня (неделя, месяц, два) с целью начать мирные переговоры. Удар по Москве может вызвать с определенной долей вероятности недовольство команды Трампа.
2. А есть ли уже в наличии ракеты и беспилотники самолетного типа в достаточном для такого замечательного акта количестве? Я не знаю. А половинчатый удар не достигнет эффекта достижения перелома в войне, о котором я писал (но Ирина удалила зачем-то уже).
3. Активизация наступлений рашистов может потребовать нанесения ударов этими беспилотниками и ракетами по другим военным объектом росии. Поэтому их могут приберечь с целью недопущения успехов в наступлениях кремлевского врага.
1. Від цієї відмазки аж нудить. Коли треба то можна в Овальному кабінеті Трампа посилати, а коли треба то "может вызвать недовольство Трампа". 2. Ну так, 9 травня ж наступає несподівано! Ніхто взагалі не очікував що раптом наступить 9 травня і парад в Москві. 3. Ну так, удар по якомусь селі на лінії фронту, про який ніхто ніколи в світі не почує набагато важливіший за удар по Москві.
Я думаю не буде ніякого удару по Москві. І причина - вже все домовлено. Сі би ні за що не приїхав в Москву, якби з Зе не було домовленості(або ультиматуму). І Зе дав обіцянку що ударів не буде.
Shaman написав:й так, присвячується всім тим, хто готовий роздавати "кемські волості" «Перекреслюється цілий народ». Джамала розповіла, як ставиться до того, що у США розглядають можливість визнати контроль Росії над Кримом «Нас просто змушують як країну просто сказати — „що вам, шкода віддати, ну віддайте“. Але ти розумієш, що це перекреслюється цілий народ. Ви хочете віддати мене, мене перекреслити? Не буде народу, не буде історії, не буде мови. Нічого не буде. Мені страшно. Мені хотілося б привезти моїх дітей до Криму, показати, де я жила, чим я надихалася. Усе, що я співаю тут сьогодні, — це про моє дитинство, моє оточення, моє ДНК. Забрати Крим? Я не можу собі цього уявити», — зазначила артистка.
Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої карти. щось не чути про партизанський опір кримських татар. Даж вакхабітів і туркоманів нема. Вони тупо лягли під москалів. Хоче щоб її діти зрідка їздили з італії в Крим? Допустим. А її чоловік, чи батьки її дітей що хотять? Вони воюють за нас? Можливо й так. Но як із Притулою і Стерненком, люто не певен. Тому лічно мені плювати на її днк поки воно не докаже, що не відвойовує свій Крим. Для мене якось важніше доля Буковини.
не знаю, чию румунську душу я образив, але може ми оцю маячню - мені все одно, нехай вони здихають, аби мене не чіпали, приберемо? а з цією людиною й так все зрозуміло було раніше, лише зараз стався привселюдний камінг-аут...
в смислі здихають? Вони не здихають. Здихаєм ми за них. Добре, поставлю питання доступніше для тебе. Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили?
detroytred написав:Украинское правительство и представители МВФ провели предметные консультации по поводу возможностей увеличения внутренних поступлений в государственный бюджет на 2026 год. Как сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на нескольких собеседников, среди рассматриваемых инициатив — потенциальное повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ) и борьба с теневой экономикой. ... "Но гораздо больше мы говорили о детенизации экономики", – отмечает один из них. МВФ, в частности, обеспокоен возможным уклонением налогообложения из-за упрощенной системы, сообщил один из участников встреч. https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... odu-forbes
саме те що пише фокс-багатоцифровий, лівацька повістка паразитування на середньому класі, що віддзерклюють на заболоття: "вставати з колін за миску баланди"
Отой багатоцифровий пише про якихось каракалпаків.
Якщо ДВ не помилились, диви, стосовно правих: *Критики, зокрема демократи, вказують на те, що найбільше від реформи виграють великі корпорації та заможні американці, а програють - бідні верстви населення та представники середнього класу, яким зрештою, можливо, доведеться сплачувати до казни більше, ніж зараз.* https://www.dw.com/uk/трамп-підписав-найбільшу-за-30-років-податкову-реформу-в-сша/a-41911010 Тобто завзято стрижуть отой середній клас що праваки, що ліваки.
основному в ліваків, є більш-менш здорові праві лібертаріанці, що не виключає Кейнса головного мозку і в правих правих, центристів правих і правих центристів і просто правих в тій чи іншій степені. Ще би написав, що "відняти і поділити" придумали трампісти.