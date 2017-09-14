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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:33
fler написав: buratinyo написав:
Но меня пока интересует более приземленный вопрос. А именно - нанесет ли ВСУ масштабные ракетные и дронные удары по кремлю в Москве и Крымскому мосту с 8-го по 10 мая?
Як діти, чес слово))
Звісно, що ні. Залякали кацапів, щоб ті відтягнули ППО та іже з ним, а також щоб поменше лідерів приїхало.
Спрацювало непогано, як бачимо. Обісранімоскалі повідміняли паради в інших облцентрах, заглушили мобзвязок, напружилися щодо охорони та різних безпекових заходів
всеодно треба довбанути. Вони в нас не одне построєніє розібрали... це було б нормальною відплатою. Але потужний наврят чи на це піде. Москалі не бють ракетами ні по кончєзаспі ні по верховній раді. І наші по мавзолею не будуть. Верхушка одне одного не трогає. Даж коли їдуть за кордон з сімями , гарантують одне одному недоторканість)
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:36
andrijk777 написав: detroytred написав:
Так це самий цікавий момент.
Бо.
Удар, коли там:
КНР
Индия (малым рангом)
Вьетнам
Бразилия
ЮАР
Монголия
Ну и другие...
Може у нас йде якась війна?
detroytred написав:
Це з якою метою бити?
1.На параді йде військова техніка - 100% легітимна ціль.
2.Удар з метою пропаганди - нєфіг показувати що у вас немає війни і все зашибісь в той час як по українським міста майже кожен день прилітає.
detroytred написав:
Отже можна раніше чи пізніше. Ніж саме, коли отам оця Ко.
Саме коли там Ко. Інакше нехай та Ко не приїжджала!!! Чого вони приїхали? Прославляти Путіна? Саме так!
Але повторюсь - там вже все домовлено, удару не буде.
Я і питаю: навіщо Україні демонструвати, що їй плювати на кнр та ін.?
Ще й отак демонстративно.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:37
Хтось вже бачив злиту зум-нараду житомирського тцк з районними?
а) 100% упор на статистику: в квітні ми зайняли передостаннє місце, в травні потрібно потрапити у верхню половину. громадяни чоловічої статі то лише статистичні одиниці в гонці за рейтингом між обласними тцк
Тобто краще наловити 10 алкашів/наркоманів/58річних/інсультників ніж пятьох 28-річних рембо
б) "групи оповіщення та їх ефективність" - новояз у всій красі, цитую : потрібно "оповіщувати" а не чекати на розслабоні поки поліція когось привезе
в) "любі креативні ідеї вітаються", як один з варіантів пропонують звонити по оголошенням авторіа
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:43
Banderlog написав:
Але потужний наврят чи на це піде. Москалі не бють ракетами ні по кончєзаспі ні по верховній раді. І наші по мавзолею не будуть. Верхушка одне одного не трогає. Даж коли їдуть за кордон з сімями , гарантують одне одному недоторканість
)
стоп, це шо за зрада?
зараз буде повідомлення від одного зацикленого який напише "які ще гарантії, путіну неможна вірити, він порушує всі домовленості". То просто криворукі кацапи ніяк не можуть влучити по конча-заспі чи ОП
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:51
detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Так це самий цікавий момент.
Бо.
Удар, коли там:
КНР
Индия (малым рангом)
Вьетнам
Бразилия
ЮАР
Монголия
Ну и другие...
Може у нас йде якась війна?
detroytred написав:
Це з якою метою бити?
1.На параді йде військова техніка - 100% легітимна ціль.
2.Удар з метою пропаганди - нєфіг показувати що у вас немає війни і все зашибісь в той час як по українським міста майже кожен день прилітає.
detroytred написав:
Отже можна раніше чи пізніше. Ніж саме, коли отам оця Ко.
Саме коли там Ко. Інакше нехай та Ко не приїжджала!!! Чого вони приїхали? Прославляти Путіна? Саме так!
Але повторюсь - там вже все домовлено, удару не буде.
Я і питаю: навіщо Україні демонструвати, що їй плювати на кнр та ін.?
Ще й отак демонстративно.
Ну чому ж плювати???
Надсилаємо Сі люб'язного листа що у нас війна і 9 травня на Червоній площі будуть легітимні цілі. Тому "можливий удар". Просимо Сі у зв'язку з цим не приїжджати. ВСЕ!!!
Сі не приїжджає, ми не б'ємо. Всі задоволені, окрім путіна.
Зе потужний тільки в відосіках.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:53
Letusrock написав: Banderlog написав:
Але потужний наврят чи на це піде. Москалі не бють ракетами ні по кончєзаспі ні по верховній раді. І наші по мавзолею не будуть. Верхушка одне одного не трогає. Даж коли їдуть за кордон з сімями , гарантують одне одному недоторканість
)
стоп, це шо за зрада?
зараз буде повідомлення від одного зацикленого який напише "які ще гарантії, путіну неможна вірити, він порушує всі домовленості". То просто криворукі кацапи ніяк не можуть влучити по конча-заспі чи ОП
повірю тільки якщо оддихаючих на заході наших чи їхніх можновладців, чи членів їх сімей начнуть валити. Ніколи не повірю, що генерала штабу в росії простіше підірвати ніж його синка в лондонському універі.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 16:09
Banderlog написав: Letusrock написав: Banderlog написав:
Але потужний наврят чи на це піде. Москалі не бють ракетами ні по кончєзаспі ні по верховній раді. І наші по мавзолею не будуть. Верхушка одне одного не трогає. Даж коли їдуть за кордон з сімями , гарантують одне одному недоторканість
)
стоп, це шо за зрада?
зараз буде повідомлення від одного зацикленого який напише "які ще гарантії, путіну неможна вірити, він порушує всі домовленості". То просто криворукі кацапи ніяк не можуть влучити по конча-заспі чи ОП
повірю тільки якщо оддихаючих на заході наших чи їхніх можновладців, чи членів їх сімей начнуть валити. Ніколи не повірю, що генерала штабу в росії простіше підірвати ніж його синка в лондонському універі.
Це був сарказм від Letusrock
(адресований турбопатріотам).
Стільки на цьому форумі, потрібно знати хто чим дихає.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 16:33
andrijk777 написав:
Ну чому ж плювати???
Надсилаємо Сі люб'язного листа що у нас війна і 9 травня на Червоній площі будуть легітимні цілі. Тому "можливий удар". Просимо Сі у зв'язку з цим не приїжджати. ВСЕ!!!
Сі не приїжджає, ми не б'ємо. Всі задоволені, окрім путіна.
Зе потужний тільки в відосіках.
Так в тому і справа, що Сі хоче приїхати. І йому плювати, що в нас війна і чого хочемо ми.
А от чи є зиск і нам плюнути на Сі?
Відправка отакого листа вже буде кроком в цьому напрямку.
Типа, нам плювати, що ти хоч на парад, ми тебе попереджаємо, що можливо будемо бити і просимо)) не приїжджати.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 16:37
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої карти.
щось не чути про партизанський опір кримських татар.
Даж вакхабітів і туркоманів нема.
Вони тупо лягли під москалів.
Хоче щоб її діти зрідка їздили з італії в Крим?
Допустим.
А її чоловік, чи батьки її дітей що хотять?
Вони воюють за нас?
Можливо й так.
Но як із Притулою і Стерненком,
люто не певен.
Тому лічно мені плювати на її днк поки воно не докаже, що не відвойовує свій Крим.
Для мене якось важніше доля Буковини.
не знаю, чию румунську душу я образив, але може ми оцю маячню - мені все одно, нехай вони здихають, аби мене не чіпали, приберемо? а з цією людиною й так все зрозуміло було раніше, лише зараз стався привселюдний камінг-аут...
в смислі здихають? Вони не здихають. Здихаєм ми за них.
Добре, поставлю питання доступніше для тебе.
Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили?
кримські татари, що не воюють? воюють? чи ти хочеш, щоб воювали й діти, й жінки? тому оцей пафос - " Здихаєм ми за них". особисто ти зараз не дуже здихаєш - й не збираєшся...
але факт ворожого ставлення є. й тиснути будуть постійно, щоб стерти ідентичність. ти верещиш, що тобі віру ущємляють - а там не бачиш, що забороняти будуть все. й віру, й мову - але то інше. це коли руських ущемляють - то вереск, коли ущемляють руські - а що такого...
не хочеш визнавати - прикидайся дурником далі. й вчи румунську.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 16:42
detroytred написав: flyman написав:
всі хто волають за Перемогу мають іти на ЛБЗ її наближати, в першу чергу младовоєнпєнси за ними в другу бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг
Всі, хто волає свої хатєлки, може їх затосувати собі в д..
До Перемоги є різні шляхи.
Ти мабуть про бескомпромісну на полі бою.
Я ж про зупинку БД та очікування, поки ота йімперія сама під тягарем внутрішніх проблем посипиться.
Це дешевше.
Погано коли економічні висновки йдуть без практичного розрахунку...
Згідно заяв педераційників вони витрачали по 130 млрд доларів в рік на війну.
3 роки=400 млрд
За цей самий час вони втратили складські запаси і ФНБ на 350 млрд доларів...
Що виходить якщо цифри порівняти?
Якщо вони зупиняться на сьогоднішінй лінії.... то зможуть стояти на ній вічно, навіть при ціні нафти в 50 доларів/барель.
От і виходить
Саме зараз ЗУПИНКА по ЛБЗ - на не вигідна.
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