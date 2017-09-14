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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13762137631376413765
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 16:43

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, напередодні російського вторгнення на початку 2014 року в Криму проживало близько 300 тисяч кримських татар. Це близько 13% від загальної кількості населення півострова.

"На жаль, зараз не можемо назвати точну цифру, скільки кримських татар перебуває там через 10 років окупації. Багато хто виїхав саме через переслідування. Люди бояться за своє життя, за життя дітей, близьких. Але є й частина тих, хто з різних причин виїхати просто не може. Моїй мамі вже більше 90 років. Вона в Криму, я за ці роки її не мав можливості побачити", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу додав, що активна фаза виїзду кримських татар була, коли окупаційний режим оголосив мобілізацію у вересні 2022 року.

"Чоловіки виїздили, щоб уникнути мобілізації. Багато хто виїхав з родинами, хтось – сам. Загалом можу дати приблизну оціночну цифру: Крим вимушені були покинути до 50 тисяч людей", - сказав він.
https://www.rbc.ua/rus/news/nazvano-dan ... 92527.html

Тобто десь 250 тис. там зараз?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 16:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:всі хто волають за Перемогу мають іти на ЛБЗ її наближати, в першу чергу младовоєнпєнси за ними в другу бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг

Всі, хто волає свої хатєлки, може їх затосувати собі в д..

До Перемоги є різні шляхи.
Ти мабуть про бескомпромісну на полі бою.
Я ж про зупинку БД та очікування, поки ота йімперія сама під тягарем внутрішніх проблем посипиться.
Це дешевше.
Погано коли економічні висновки йдуть без практичного розрахунку...
Згідно заяв педераційників вони витрачали по 130 млрд доларів в рік на війну.
3 роки=400 млрд
За цей самий час вони втратили складські запаси і ФНБ на 350 млрд доларів...
Що виходить якщо цифри порівняти?
Якщо вони зупиняться на сьогоднішінй лінії.... то зможуть стояти на ній вічно, навіть при ціні нафти в 50 доларів/барель.

От і виходить
Саме зараз ЗУПИНКА по ЛБЗ - на не вигідна.

Вони посипатися повинні були ще навіть згідно пророцтв-розрахунків до повномасштабки.
З причин:
Від своєї неефективної)) економіки і до міжетнічних протистоянь.

То які проблеми зайвих декілька років почекати?
Ніж отаку ціну самим сплачувати щодня.
Азербайджанці чекали навіть 20+ (чи скільки там) років.

Волгарю хто доказував ще у 2015-му, що оркостану ось-ось кабзда?
А тепер про якесь "можуть стояти вічно" ще й з тягарем більших окупованих територій та оцих втрат-наслідків останніх трьох років мова пішла.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 16:54

  jump написав:Низка "слуг" вимагають від ОП видати їм візи до США перед ратифікацією угоди про надра в ВР, - Железняк :lol:

Зображення

Тут більше цікаво, як трактується публічна заява посадової особи щодо примусу народних депутатів до голосування з заздалегідь оголошеним вибором того голосування...
Венеціанська комісія та Европейський союз з точки зору демократичних цінностей...трошки кровавими очами на те дивляться... :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 16:59

  detroytred написав:Критики, зокрема демократи, вказують на те, що найбільше від реформи виграють великі корпорації та заможні американці, а програють - бідні верстви населення та представники середнього класу, яким зрештою, можливо, доведеться сплачувати до казни більше, ніж зараз.*
Хоч мене й потерли , але економіка вона що в США що в Європі що в Україні - діє за однаковим принципом і має різні підходи для різних періодів розвитку.
Отже по порядку
Етап перший - пришвидшуємо розвиток...
Мінімізується фіскальний вплив, що дає можливість швидше розвиватись усім хто зайнятий в економічних процесах(що бідні що багаті-виграють , але багаті виграють все одно більше ніж бідні), збільшується власний капітал
плюси - обєм ринку росте, бідні стають трошки багатшими(багаті набагато багатшими)
мінуси - збільшується розрив між бідними і багатими , що в свою чергу погіршує ПСИХОЛОГІЧНІ враження бідних, які вважають такий порядок несправедливим
Етап другий - стрижка....
Максимізується податок на капітал і споживання з одночасною мінімузуванням податку на працю - швидкість розвитку ринку може впасти навіть й до мінусових значень
плюси - зменшується різниця між багатими і бідними, покращується на думку бідних справедливість розподілу
мінуси - швидкість розвитку заторможується і країна починає програвати навколишньому світу який розвивається швидше...

І так циклічно повторюється ....
А тепер а що в Україні?
У нас все просто
Наші закони дозволяють розвиватись ринку дуже повільно , адже розвиток=збільшення різниці між бідними і багатими
А так як ще живі ДВА покоління памятаючих совок , то головний критерій совка - щоб не було багатих , створює в цих двох поколінь певний психологічний дискомфорт , а так як саме ці покоління і є основною масою виборців, то для того щоб втримуватись у владі в демократичній країні політики зобовязані враховувати настрої виборців...
Виборці ж не розуміють що
Для того щоб їх дітям/внуками жилось краще - треба дозволити різке збагачення для усіх хто хоче/може цього досягнути...
Але виборці настоюють на справедливості, а справедливість по совковому це коли
мінімальна зарплата в 60 рублів всього в 5 разів менше ніж максимальна зарплата в 300 рублів(так було в совку для 99,999% працівників)
Чи мінімальна пенсія в 60 рублів всього в три рази менша від мінімальної пенсії в 180рублів(так було в совку для 99,999% пенсіонерів)

А те що людина може СПРАВЕДЛИВО заробити в 10-20 разів більше ніж мінімалка в нероби -для основної маси совків по менталітету-викликає дикий жах і несприйняття.

От і виходить
можновладці , щоб утриматись при владі, свідомо сповільнюють розвиток, бо при швидкому рості-виборці їх знесуть.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:02

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Так це самий цікавий момент.
Бо.
Удар, коли там:
КНР
Индия (малым рангом)
Вьетнам
Бразилия
ЮАР
Монголия
Ну и другие...

Може у нас йде якась війна?
  detroytred написав:Це з якою метою бити?

1.На параді йде військова техніка - 100% легітимна ціль.
2.Удар з метою пропаганди - нєфіг показувати що у вас немає війни і все зашибісь в той час як по українським міста майже кожен день прилітає.
  detroytred написав:Отже можна раніше чи пізніше. Ніж саме, коли отам оця Ко.

Саме коли там Ко. Інакше нехай та Ко не приїжджала!!! Чого вони приїхали? Прославляти Путіна? Саме так!
Але повторюсь - там вже все домовлено, удару не буде.

Хоч трохи розуміння у Вас є, скільки ми зможемо протриматися якщо КНР вповну впишеться на стороні росії? :roll:
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