detroytred написав:
Критики, зокрема демократи, вказують на те, що найбільше від реформи виграють великі корпорації та заможні американці, а програють - бідні верстви населення та представники середнього класу, яким зрештою, можливо, доведеться сплачувати до казни більше, ніж зараз.*
Хоч мене й потерли , але економіка вона що в США що в Європі що в Україні - діє за однаковим принципом і має різні підходи для різних періодів розвитку.
Отже по порядкуЕтап перший
- пришвидшуємо розвиток...
Мінімізується фіскальний вплив, що дає можливість швидше розвиватись усім хто зайнятий в економічних процесах(що бідні що багаті-виграють , але багаті виграють все одно більше ніж бідні), збільшується власний капіталплюси
- обєм ринку росте, бідні стають трошки багатшими(багаті набагато багатшими)мінуси
- збільшується розрив між бідними і багатими , що в свою чергу погіршує ПСИХОЛОГІЧНІ враження бідних, які вважають такий порядок несправедливимЕтап другий
- стрижка....
Максимізується податок на капітал і споживання з одночасною мінімузуванням податку на працю - швидкість розвитку ринку може впасти навіть й до мінусових значеньплюси
- зменшується різниця між багатими і бідними, покращується на думку бідних справедливість розподілумінуси
- швидкість розвитку заторможується і країна починає програвати навколишньому світу який розвивається швидше...
І так циклічно повторюється ....
А тепер а що в Україні?
У нас все просто
Наші закони дозволяють розвиватись ринку дуже повільно , адже розвиток=збільшення різниці між бідними і багатими
А так як ще живі ДВА покоління памятаючих совок , то головний критерій совка - щоб не було багатих , створює в цих двох поколінь певний психологічний дискомфорт , а так як саме ці покоління і є основною масою виборців, то для того щоб втримуватись у владі в демократичній країні політики зобовязані враховувати настрої виборців...
Виборці ж не розуміють що
Для того щоб їх дітям/внуками жилось краще - треба дозволити різке збагачення для усіх хто хоче/може цього досягнути...
Але виборці настоюють на справедливості, а справедливість по совковому це коли
мінімальна зарплата в 60 рублів всього в 5 разів менше ніж максимальна зарплата в 300 рублів(так було в совку для 99,999% працівників)
Чи мінімальна пенсія в 60 рублів всього в три рази менша від мінімальної пенсії в 180рублів(так було в совку для 99,999% пенсіонерів)
А те що людина може СПРАВЕДЛИВО заробити в 10-20 разів більше ніж мінімалка в нероби -для основної маси совків по менталітету-викликає дикий жах і несприйняття.
От і виходить
можновладці , щоб утриматись при владі, свідомо сповільнюють розвиток, бо при швидкому рості-виборці їх знесуть.