Додано: Пон 05 тра, 2025 16:59

detroytred написав: Критики, зокрема демократи, вказують на те, що найбільше від реформи виграють великі корпорації та заможні американці, а програють - бідні верстви населення та представники середнього класу, яким зрештою, можливо, доведеться сплачувати до казни більше, ніж зараз.* Критики, зокрема демократи, вказують на те, що найбільше від реформи виграють великі корпорації та заможні американці, а програють - бідні верстви населення та представники середнього класу, яким зрештою, можливо, доведеться сплачувати до казни більше, ніж зараз.*

Хоч мене й потерли , але економіка вона що в США що в Європі що в Україні - діє за однаковим принципом і має різні підходи для різних періодів розвитку.Отже по порядку- пришвидшуємо розвиток...Мінімізується фіскальний вплив, що дає можливість швидше розвиватись усім хто зайнятий в економічних процесах(що бідні що багаті-виграють , але багаті виграють все одно більше ніж бідні), збільшується власний капітал- обєм ринку росте, бідні стають трошки багатшими(багаті набагато багатшими)- збільшується розрив між бідними і багатими , що в свою чергу погіршує ПСИХОЛОГІЧНІ враження бідних, які вважають такий порядок несправедливим- стрижка....Максимізується податок на капітал і споживання з одночасною мінімузуванням податку на працю - швидкість розвитку ринку може впасти навіть й до мінусових значень- зменшується різниця між багатими і бідними, покращується на думку бідних справедливість розподілу- швидкість розвитку заторможується і країна починає програвати навколишньому світу який розвивається швидше...І так циклічно повторюється ....А тепер а що в Україні?У нас все простоНаші закони дозволяють розвиватись ринку дуже повільно , адже розвиток=збільшення різниці між бідними і багатимиА так як ще живі ДВА покоління памятаючих совок , то головний критерій совка - щоб не було багатих , створює в цих двох поколінь певний психологічний дискомфорт , а так як саме ці покоління і є основною масою виборців, то для того щоб втримуватись у владі в демократичній країні політики зобовязані враховувати настрої виборців...Виборці ж не розуміють щоДля того щоб їх дітям/внуками жилось краще - треба дозволити різке збагачення для усіх хто хоче/може цього досягнути...Але виборці настоюють на справедливості, а справедливість по совковому це колимінімальна зарплата в 60 рублів всього в 5 разів менше ніж максимальна зарплата в 300 рублів(так було в совку для 99,999% працівників)Чи мінімальна пенсія в 60 рублів всього в три рази менша від мінімальної пенсії в 180рублів(так було в совку для 99,999% пенсіонерів)А те що людина може СПРАВЕДЛИВО заробити в 10-20 разів більше ніж мінімалка в нероби -для основної маси совків по менталітету-викликає дикий жах і несприйняття.От і виходитьможновладці , щоб утриматись при владі, свідомо сповільнюють розвиток, бо при швидкому рості-виборці їх знесуть.