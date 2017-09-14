Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
За його словами, напередодні російського вторгнення на початку 2014 року в Криму проживало близько 300 тисяч кримських татар. Це близько 13% від загальної кількості населення півострова.
"На жаль, зараз не можемо назвати точну цифру, скільки кримських татар перебуває там через 10 років окупації. Багато хто виїхав саме через переслідування. Люди бояться за своє життя, за життя дітей, близьких. Але є й частина тих, хто з різних причин виїхати просто не може. Моїй мамі вже більше 90 років. Вона в Криму, я за ці роки її не мав можливості побачити", - сказав Чубаров.
Голова Меджлісу додав, що активна фаза виїзду кримських татар була, коли окупаційний режим оголосив мобілізацію у вересні 2022 року.
flyman написав:всі хто волають за Перемогу мають іти на ЛБЗ її наближати, в першу чергу младовоєнпєнси за ними в другу бюджетні цицькоцмудильники вертати священний борг
Всі, хто волає свої хатєлки, може їх затосувати собі в д..
До Перемоги є різні шляхи. Ти мабуть про бескомпромісну на полі бою. Я ж про зупинку БД та очікування, поки ота йімперія сама під тягарем внутрішніх проблем посипиться. Це дешевше.
Погано коли економічні висновки йдуть без практичного розрахунку... Згідно заяв педераційників вони витрачали по 130 млрд доларів в рік на війну. 3 роки=400 млрд За цей самий час вони втратили складські запаси і ФНБ на 350 млрд доларів... Що виходить якщо цифри порівняти? Якщо вони зупиняться на сьогоднішінй лінії.... то зможуть стояти на ній вічно, навіть при ціні нафти в 50 доларів/барель.
От і виходить Саме зараз ЗУПИНКА по ЛБЗ - на не вигідна.
Вони посипатися повинні були ще навіть згідно пророцтв-розрахунків до повномасштабки. З причин: Від своєї неефективної)) економіки і до міжетнічних протистоянь.
То які проблеми зайвих декілька років почекати? Ніж отаку ціну самим сплачувати щодня. Азербайджанці чекали навіть 20+ (чи скільки там) років.
Волгарю хто доказував ще у 2015-му, що оркостану ось-ось кабзда? А тепер про якесь "можуть стояти вічно" ще й з тягарем більших окупованих територій та оцих втрат-наслідків останніх трьох років мова пішла.
jump написав:Низка "слуг" вимагають від ОП видати їм візи до США перед ратифікацією угоди про надра в ВР, - Железняк
Тут більше цікаво, як трактується публічна заява посадової особи щодо примусу народних депутатів до голосування з заздалегідь оголошеним вибором того голосування... Венеціанська комісія та Европейський союз з точки зору демократичних цінностей...трошки кровавими очами на те дивляться...
detroytred написав:Критики, зокрема демократи, вказують на те, що найбільше від реформи виграють великі корпорації та заможні американці, а програють - бідні верстви населення та представники середнього класу, яким зрештою, можливо, доведеться сплачувати до казни більше, ніж зараз.*
Хоч мене й потерли , але економіка вона що в США що в Європі що в Україні - діє за однаковим принципом і має різні підходи для різних періодів розвитку. Отже по порядку Етап перший - пришвидшуємо розвиток... Мінімізується фіскальний вплив, що дає можливість швидше розвиватись усім хто зайнятий в економічних процесах(що бідні що багаті-виграють , але багаті виграють все одно більше ніж бідні), збільшується власний капітал плюси - обєм ринку росте, бідні стають трошки багатшими(багаті набагато багатшими) мінуси - збільшується розрив між бідними і багатими , що в свою чергу погіршує ПСИХОЛОГІЧНІ враження бідних, які вважають такий порядок несправедливим Етап другий - стрижка.... Максимізується податок на капітал і споживання з одночасною мінімузуванням податку на працю - швидкість розвитку ринку може впасти навіть й до мінусових значень плюси - зменшується різниця між багатими і бідними, покращується на думку бідних справедливість розподілу мінуси - швидкість розвитку заторможується і країна починає програвати навколишньому світу який розвивається швидше...
І так циклічно повторюється .... А тепер а що в Україні? У нас все просто Наші закони дозволяють розвиватись ринку дуже повільно , адже розвиток=збільшення різниці між бідними і багатими А так як ще живі ДВА покоління памятаючих совок , то головний критерій совка - щоб не було багатих , створює в цих двох поколінь певний психологічний дискомфорт , а так як саме ці покоління і є основною масою виборців, то для того щоб втримуватись у владі в демократичній країні політики зобовязані враховувати настрої виборців... Виборці ж не розуміють що Для того щоб їх дітям/внуками жилось краще - треба дозволити різке збагачення для усіх хто хоче/може цього досягнути... Але виборці настоюють на справедливості, а справедливість по совковому це коли мінімальна зарплата в 60 рублів всього в 5 разів менше ніж максимальна зарплата в 300 рублів(так було в совку для 99,999% працівників) Чи мінімальна пенсія в 60 рублів всього в три рази менша від мінімальної пенсії в 180рублів(так було в совку для 99,999% пенсіонерів)
А те що людина може СПРАВЕДЛИВО заробити в 10-20 разів більше ніж мінімалка в нероби -для основної маси совків по менталітету-викликає дикий жах і несприйняття.
От і виходить можновладці , щоб утриматись при владі, свідомо сповільнюють розвиток, бо при швидкому рості-виборці їх знесуть.
Banderlog написав: Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої Добре, поставлю питання доступніше для тебе. Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили?
кримські татари, що не воюють? воюють? чи ти хочеш, щоб воювали й діти, й жінки? тому оцей пафос - " Здихаєм ми за них". особисто ти зараз не дуже здихаєш - й не збираєшся...
але факт ворожого ставлення є. й тиснути будуть постійно, щоб стерти ідентичність. ти верещиш, що тобі віру ущємляють - а там не бачиш, що забороняти будуть все. й віру, й мову - але то інше. це коли руських ущемляють - то вереск, коли ущемляють руські - а що такого...
не хочеш визнавати - прикидайся дурником далі. й вчи румунську.
тобі прикидатись не треба де я писав за діти і жінки? Хоча українські жінки.... конкретно, джамали родичі воюють? Та ладно, лишим ту співачку з неї такий борець як з мене балєрина і всім на її мислі плювати. Давай не з акторів а когось з знаних борцунів там джамілєв чи хто там... шоб політичний діяч кримських татар і його родичі воювали? Ну на вскидку 5 прізвищ. Бо дивись раптом виявиться що за крим з російського боку воює кратно більше татар. ні одного татарина лічно я не зустрічав, даж з єврєями представ собі трохи краще Чекаю список татар діючих в/сл і одночасно родичів відомих політичних діячів. Приміром зять свободівки фаріон загинув на фронті. При всьому моєму неоднозначному ставленні до покійниці не можу сказати, що вона була не щира.
andrijk777 написав:Ну чому ж плювати??? Надсилаємо Сі люб'язного листа що у нас війна і 9 травня на Червоній площі будуть легітимні цілі. Тому "можливий удар". Просимо Сі у зв'язку з цим не приїжджати. ВСЕ!!! Сі не приїжджає, ми не б'ємо. Всі задоволені, окрім путіна. Зе потужний тільки в відосіках.
Так в тому і справа, що Сі хоче приїхати. І йому плювати, що в нас війна і чого хочемо ми.
А от чи є зиск і нам плюнути на Сі? Відправка отакого листа вже буде кроком в цьому напрямку. Типа, нам плювати, що ти хоч на парад, ми тебе попереджаємо, що можливо будемо бити і просимо)) не приїжджати.
Ще раз: без гарантій він би не приїхав. Я так думаю. Якщо не згідні - то напишіть прямо - Сі би приїхав і без гарантій. А то не зрозуміло, ви згідні зі мною чи ні.
Це показ сильної позиції а не плювок. Нажаль наша війна - це війна бідних і не захищених. Еліта не повинна відчувати якісь незручності у зв'язку з війною.
Бетон написав:Пресс-секретарь КГВА пригрозил журналисту «разбить е*ало» после материала о собственности его отца из Покровского ТЦК — издание «Вільне Радіо»
Война крутится бабло мутится
Затримали командира батальйону однієї з бригад, що дислокується на Донеччині, який, за даними правоохоронців, вимагав із підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.
За поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тисяч гривень начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.
Втім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не перебували на "передньому краю" так довго, а після отримання виплати кожен з них мав "відрахувати" командиру по 40 тис. грн.