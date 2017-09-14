Banderlog написав:Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої Добре, поставлю питання доступніше для тебе. Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили?
кримські татари, що не воюють? воюють? чи ти хочеш, щоб воювали й діти, й жінки? тому оцей пафос - " Здихаєм ми за них". особисто ти зараз не дуже здихаєш - й не збираєшся...
але факт ворожого ставлення є. й тиснути будуть постійно, щоб стерти ідентичність. ти верещиш, що тобі віру ущємляють - а там не бачиш, що забороняти будуть все. й віру, й мову - але то інше. це коли руських ущемляють - то вереск, коли ущемляють руські - а що такого...
не хочеш визнавати - прикидайся дурником далі. й вчи румунську.
тобі прикидатись не треба де я писав за діти і жінки? Хоча українські жінки.... конкретно, джамали родичі воюють? Та ладно, лишим ту співачку з неї такий борець як з мене балєрина і всім на її мислі плювати. Давай не з акторів а когось з знаних борцунів там джамілєв чи хто там... шоб політичний діяч кримських татар і його родичі воювали? Ну на вскидку 5 прізвищ. Бо дивись раптом виявиться що за крим з російського боку воює кратно більше татар. ні одного татарина лічно я не зустрічав, даж з єврєями представ собі трохи краще Чекаю список татар діючих в/сл і одночасно родичів відомих політичних діячів. Приміром зять свободівки фаріон загинув на фронті. При всьому моєму неоднозначному ставленні до покійниці не можу сказати, що вона була не щира.
це тобі плювати на всіх, окрім себе коханого - іншим ні.
що ту дупою крутиш - незалежно від того, хто воює, факт постійного тиску на кримських татар є. й це державна політика Раші. ти це визнавати чомусь не хочеш, й починаєш цю маячню. напевне в тебе й Голодомор мають говорите лише ті, хто пережив, й ГУЛАГ - стандартна методичка.
на що тобі список татар діючих в/сл - скинути куди треба? щоб родичів пресанули по повній? загалом - 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челебіджіхана - теж напевне не чув. й гугл не працює...
ще раз - факт утисків є. й не треба його заперечувати через те, що тобі хтось там не подобається. ти з тих форумчан, хто критикує всіх, хто має проукраїнську позицію - але проросійських зрадників - мовчок, зацепіло
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 05 тра, 2025 18:04, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Хоч трохи розуміння у Вас є, скільки ми зможемо протриматися якщо КНР вповну впишеться на стороні росії?
А що їм мішало вписатись вповну за 3+ роки?
Ви дійсно вважаєте що стимулом до продовження цієї хоч і не стовідсоткової нейтральності буде приліт на парад коли там буде Сі?
От дивний якись феномен, виконання якоїсь емоційної дії, потім розгрібати наслідки... ціна не важлива... якщо ці дії стосується особисто, то робіть що хочете, але коли ці дії потім впливають на життя людей всієї країни... то треба напевно як в шахматах, на декілька ходів вперед оцінювати, і думати мізками, а не ягодицями.
_Mykola_ написав:Хоч трохи розуміння у Вас є, скільки ми зможемо протриматися якщо КНР вповну впишеться на стороні росії?
А що їм мішало вписатись вповну за 3+ роки?
Ви дійсно вважаєте що стимулом до продовження цієї хоч і не стовідсоткової нейтральності буде приліт на парад коли там буде Сі?
От дивний якись феномен, виконання якоїсь емоційної дії, потім розгрібати наслідки... ціна не важлива... якщо ці дії стосується особисто, то робіть що хочете, але коли ці дії потім впливають на життя людей всієї країни... то треба напевно як в шахматах, на декілька ходів вперед оцінювати, і думати мізками, а не ягодицями.
а каким макаром прилет на парад, где якобы будет Си связан с вписыванием Китая на стороне рашки? типа о, нет, какой-то дрон бомбанул в километре от Си, который к тому времени будет в бункере сидеть, срочно объявляем войну Украине? я хотел бы посмотреть, как при сообщении о подлетающих дронах вся эта п*добратия разбежится кто куда, особенно толпы рядовых иванов и алёш