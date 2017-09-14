RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13763137641376513766
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 18:03

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої
Добре, поставлю питання доступніше для тебе.
Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили?

кримські татари, що не воюють? воюють? чи ти хочеш, щоб воювали й діти, й жінки? тому оцей пафос - " Здихаєм ми за них". особисто ти зараз не дуже здихаєш - й не збираєшся...

але факт ворожого ставлення є. й тиснути будуть постійно, щоб стерти ідентичність. ти верещиш, що тобі віру ущємляють - а там не бачиш, що забороняти будуть все. й віру, й мову - але то інше. це коли руських ущемляють - то вереск, коли ущемляють руські - а що такого...

не хочеш визнавати - прикидайся дурником далі. й вчи румунську. 8)
тобі прикидатись не треба де я писав за діти і жінки? Хоча українські жінки....
конкретно, джамали родичі воюють? Та ладно, лишим ту співачку з неї такий борець як з мене балєрина і всім на її мислі плювати.
Давай не з акторів а когось з знаних борцунів там джамілєв чи хто там... шоб політичний діяч кримських татар і його родичі воювали? Ну на вскидку 5 прізвищ.
Бо дивись раптом виявиться що за крим з російського боку воює кратно більше татар. :lol: ні одного татарина лічно я не зустрічав, даж з єврєями представ собі трохи краще :lol:
Чекаю список татар діючих в/сл і одночасно родичів відомих політичних діячів.
Приміром зять свободівки фаріон загинув на фронті.
При всьому моєму неоднозначному ставленні до покійниці не можу сказати, що вона була не щира.

це тобі плювати на всіх, окрім себе коханого - іншим ні.

що ту дупою крутиш - незалежно від того, хто воює, факт постійного тиску на кримських татар є. й це державна політика Раші. ти це визнавати чомусь не хочеш, й починаєш цю маячню. напевне в тебе й Голодомор мають говорите лише ті, хто пережив, й ГУЛАГ - стандартна методичка.

на що тобі список татар діючих в/сл - скинути куди треба? щоб родичів пресанули по повній? загалом - 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челебіджіхана - теж напевне не чув. й гугл не працює...

ще раз - факт утисків є. й не треба його заперечувати через те, що тобі хтось там не подобається. ти з тих форумчан, хто критикує всіх, хто має проукраїнську позицію - але проросійських зрадників - мовчок, зацепіло :D
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 05 тра, 2025 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8733
З нами з: 29.09.19
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 18:04

Після скандального інтервʼю начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт
https://zaxid.net/pislya_skandalnogo_in ... t_n1609569
alibob
 
Повідомлень: 639
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 18:04

  andrijk777 написав:
  _Mykola_ написав:Хоч трохи розуміння у Вас є, скільки ми зможемо протриматися якщо КНР вповну впишеться на стороні росії? :roll:

А що їм мішало вписатись вповну за 3+ роки?

Ви дійсно вважаєте що стимулом до продовження цієї хоч і не стовідсоткової нейтральності буде приліт на парад коли там буде Сі?

От дивний якись феномен, виконання якоїсь емоційної дії, потім розгрібати наслідки... ціна не важлива... якщо ці дії стосується особисто, то робіть що хочете, але коли ці дії потім впливають на життя людей всієї країни... то треба напевно як в шахматах, на декілька ходів вперед оцінювати, і думати мізками, а не ягодицями. :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5604
З нами з: 09.02.09
Подякував: 689 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 18:27

  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:
  _Mykola_ написав:Хоч трохи розуміння у Вас є, скільки ми зможемо протриматися якщо КНР вповну впишеться на стороні росії? :roll:

А що їм мішало вписатись вповну за 3+ роки?

Ви дійсно вважаєте що стимулом до продовження цієї хоч і не стовідсоткової нейтральності буде приліт на парад коли там буде Сі?

От дивний якись феномен, виконання якоїсь емоційної дії, потім розгрібати наслідки... ціна не важлива... якщо ці дії стосується особисто, то робіть що хочете, але коли ці дії потім впливають на життя людей всієї країни... то треба напевно як в шахматах, на декілька ходів вперед оцінювати, і думати мізками, а не ягодицями. :roll:


а каким макаром прилет на парад, где якобы будет Си связан с вписыванием Китая на стороне рашки?
типа о, нет, какой-то дрон бомбанул в километре от Си, который к тому времени будет в бункере сидеть, срочно объявляем войну Украине? я хотел бы посмотреть, как при сообщении о подлетающих дронах вся эта п*добратия разбежится кто куда, особенно толпы рядовых иванов и алёш
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 18:35

  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:
  _Mykola_ написав:Хоч трохи розуміння у Вас є, скільки ми зможемо протриматися якщо КНР вповну впишеться на стороні росії? :roll:

А що їм мішало вписатись вповну за 3+ роки?

Ви дійсно вважаєте що стимулом до продовження цієї хоч і не стовідсоткової нейтральності буде приліт на парад коли там буде Сі?

Не дійсно. :D Де я таке писав?
Бити по Москві, коли там буде Сі, не потрібно.
Але потрібно було зробити це(або щось подібне до цього):
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5852763#p5852763
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6413
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13763137641376513766
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97435
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 273200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 925431
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3932)
05.05.2025 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.