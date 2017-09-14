Banderlog написав:

Shaman написав: Banderlog написав: Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої

Добре, поставлю питання доступніше для тебе.

Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили? Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в своїДобре, поставлю питання доступніше для тебе.Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили?

кримські татари, що не воюють? воюють? чи ти хочеш, щоб воювали й діти, й жінки? тому оцей пафос - " Здихаєм ми за них". особисто ти зараз не дуже здихаєш - й не збираєшся...



але факт ворожого ставлення є. й тиснути будуть постійно, щоб стерти ідентичність. ти верещиш, що тобі віру ущємляють - а там не бачиш, що забороняти будуть все. й віру, й мову - але то інше. це коли руських ущемляють - то вереск, коли ущемляють руські - а що такого...



не хочеш визнавати - прикидайся дурником далі. й вчи румунську. кримські татари, що не воюють? воюють? чи ти хочеш, щоб воювали й діти, й жінки? тому оцей пафос - " Здихаєм ми за них". особисто ти зараз не дуже здихаєш - й не збираєшся...але факт ворожого ставлення є. й тиснути будуть постійно, щоб стерти ідентичність. ти верещиш, що тобі віру ущємляють - а там не бачиш, що забороняти будуть все. й віру, й мову - але то інше. це коли руських ущемляють - то вереск, коли ущемляють руські - а що такого...не хочеш визнавати - прикидайся дурником далі. й вчи румунську.

тобі прикидатись не треба де я писав за діти і жінки? Хоча українські жінки....конкретно, джамали родичі воюють? Та ладно, лишим ту співачку з неї такий борець як з мене балєрина і всім на її мислі плювати.Давай не з акторів а когось з знаних борцунів там джамілєв чи хто там... шоб політичний діяч кримських татар і його родичі воювали? Ну на вскидку 5 прізвищ.Бо дивись раптом виявиться що за крим з російського боку воює кратно більше татар.ні одного татарина лічно я не зустрічав, даж з єврєями представ собі трохи кращеЧекаю список татар діючих в/сл і одночасно родичів відомих політичних діячів.Приміром зять свободівки фаріон загинув на фронті.При всьому моєму неоднозначному ставленні до покійниці не можу сказати, що вона була не щира.