Banderlog написав:Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої Добре, поставлю питання доступніше для тебе. Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили?
кримські татари, що не воюють? воюють? чи ти хочеш, щоб воювали й діти, й жінки? тому оцей пафос - " Здихаєм ми за них". особисто ти зараз не дуже здихаєш - й не збираєшся...
але факт ворожого ставлення є. й тиснути будуть постійно, щоб стерти ідентичність. ти верещиш, що тобі віру ущємляють - а там не бачиш, що забороняти будуть все. й віру, й мову - але то інше. це коли руських ущемляють - то вереск, коли ущемляють руські - а що такого...
не хочеш визнавати - прикидайся дурником далі. й вчи румунську.
тобі прикидатись не треба де я писав за діти і жінки? Хоча українські жінки.... конкретно, джамали родичі воюють? Та ладно, лишим ту співачку з неї такий борець як з мене балєрина і всім на її мислі плювати. Давай не з акторів а когось з знаних борцунів там джамілєв чи хто там... шоб політичний діяч кримських татар і його родичі воювали? Ну на вскидку 5 прізвищ. Бо дивись раптом виявиться що за крим з російського боку воює кратно більше татар. ні одного татарина лічно я не зустрічав, даж з єврєями представ собі трохи краще Чекаю список татар діючих в/сл і одночасно родичів відомих політичних діячів. Приміром зять свободівки фаріон загинув на фронті. При всьому моєму неоднозначному ставленні до покійниці не можу сказати, що вона була не щира.
це тобі плювати на всіх, окрім себе коханого - іншим ні.
що ту дупою крутиш - незалежно від того, хто воює, факт постійного тиску на кримських татар є. й це державна політика Раші. ти це визнавати чомусь не хочеш, й починаєш цю маячню. напевне в тебе й Голодомор мають говорите лише ті, хто пережив, й ГУЛАГ - стандартна методичка.
на що тобі список татар діючих в/сл - скинути куди треба? щоб родичів пресанули по повній? загалом - 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челебіджіхана - теж напевне не чув. й гугл не працює...
ще раз - факт утисків є. й не треба його заперечувати через те, що тобі хтось там не подобається. ти з тих форумчан, хто критикує всіх, хто має проукраїнську позицію - але проросійських зрадників - мовчок, зацепіло
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 05 тра, 2025 18:04, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Хоч трохи розуміння у Вас є, скільки ми зможемо протриматися якщо КНР вповну впишеться на стороні росії?
А що їм мішало вписатись вповну за 3+ роки?
Ви дійсно вважаєте що стимулом до продовження цієї хоч і не стовідсоткової нейтральності буде приліт на парад коли там буде Сі?
От дивний якись феномен, виконання якоїсь емоційної дії, потім розгрібати наслідки... ціна не важлива... якщо ці дії стосується особисто, то робіть що хочете, але коли ці дії потім впливають на життя людей всієї країни... то треба напевно як в шахматах, на декілька ходів вперед оцінювати, і думати мізками, а не ягодицями.
_Mykola_ написав:Хоч трохи розуміння у Вас є, скільки ми зможемо протриматися якщо КНР вповну впишеться на стороні росії?
А що їм мішало вписатись вповну за 3+ роки?
Ви дійсно вважаєте що стимулом до продовження цієї хоч і не стовідсоткової нейтральності буде приліт на парад коли там буде Сі?
От дивний якись феномен, виконання якоїсь емоційної дії, потім розгрібати наслідки... ціна не важлива... якщо ці дії стосується особисто, то робіть що хочете, але коли ці дії потім впливають на життя людей всієї країни... то треба напевно як в шахматах, на декілька ходів вперед оцінювати, і думати мізками, а не ягодицями.
а каким макаром прилет на парад, где якобы будет Си связан с вписыванием Китая на стороне рашки? типа о, нет, какой-то дрон бомбанул в километре от Си, который к тому времени будет в бункере сидеть, срочно объявляем войну Украине? я хотел бы посмотреть, как при сообщении о подлетающих дронах вся эта п*добратия разбежится кто куда, особенно толпы рядовых иванов и алёш
prodigy написав:тобто мінімум 600 тисяч грн на місяць -і людина не здатна орендувати броньоване авто і чи купити якісну гарнітуру і камеру(крісло, до якого прицепився льоша гончаренко?
Да. Не имеет права брать с этого ютуба себе ни копейки. Потому что люди смотрят его чтоб донатить а не по приколу. Иначе это тоже самое как положить собранные деньги в банк и жить на проценты. Собираешь донаты - отдавай всё на донаты. Иначе получается что чувак зарабатывает на войне.
ви не горячкуйте і подумайте: Виплати з Youtube-це не донати, це його робота в ютубі, а донади йдуть на русоріз(і Сергій регулярно додає свої 100к грн (і там є баночка, за переказ навіт Приват не бере ні копійки -ні з донарів, ні з фонду), і мені це подобається (що приват не цьому ні копійки не заробляє)
Бетон написав:Пресс-секретарь КГВА пригрозил журналисту «разбить е*ало» после материала о собственности его отца из Покровского ТЦК — издание «Вільне Радіо»
Война крутится бабло мутится
Затримали командира батальйону однієї з бригад, що дислокується на Донеччині, який, за даними правоохоронців, вимагав із підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.
За поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тисяч гривень начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.
Втім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не перебували на "передньому краю" так довго, а після отримання виплати кожен з них мав "відрахувати" командиру по 40 тис. грн.
такі люди були до РХ і існують зараз (хоч у армії, хоч на флоті) років 20 тому сусід (був старпомом) казав таке: капітан зранку йде по судну(пасажирське, працювало як казино у Гонконгу на якорі стояло років 5) підходить і якщо несе перегаром починає волати (вигоню, ****, додому відправлю за свій рахунок), потім каже -з тебе 500дол (я дякуй, що я добрий) і ти давав? так всі дають... капітан будував собі будинок у Совіньйоні дуже потрібні були гроші
У разі відмови платити "данину" комбат погрожував
допускаю, що ОС бригаді був зацікавлений у такому стані подій- вони собі бухають і гроші отримують, комбат на відкаті і на разі чогось прикриє їх бардак (вині всі), і підлеглі також-їх така ситуація влаштовувала
andrijk777 написав:Ще раз: без гарантій він би не приїхав. Я так думаю. Якщо не згідні - то напишіть прямо - Сі би приїхав і без гарантій. А то не зрозуміло, ви згідні зі мною чи ні.
Стосовно гарантій-домовленності згоден. Тому вів мову лише про доцільність удару. До речі, за три роки були подібні саме масові значні удари саме на свята? З їх або нашого боку. Не пам'ятаю, а шукати ліньки. Ну щоб не стало так, що ми започаткували. І очікувати, наприклад, на День Незалежності.
Якщо є доцільність саме на 9, то епічним було б розвалити хоча б, як мінімум, наприклад, отой міст Кримський.
І що там про підводний енергокабель до Криму? Як він там поживає? Я мабуть щось пропустив, бо нічого про нього не чув. Може його по мосту пустили новий. А може вже не потрібен овсі. Хз. ______________________________ Руйнування незаконного Кримського мосту є "неминучим" і має відбутися в першій половині 2024 року. Про це заявив анонімний високопосадовець Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України в інтерв'ю The Guardian. "Ми зробимо це в першій половині 2024 року", — сказав чиновник. https://tsn.ua/ato/krimskiy-mist-znisch ... 49299.html