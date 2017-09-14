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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 тра, 2025 19:41
UA написав:
Правильно каже.
Патріоти вже пішли на війну , мерзотні рагулі лишилися...
Вищий промоскальський сорт переїхав до Швейцарії ...
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Додано: Пон 05 тра, 2025 19:48
Shaman написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої
Добре, поставлю питання доступніше для тебе.
Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили?
це тобі плювати на всіх, окрім себе коханого - іншим ні.
що ту дупою крутиш - незалежно від того, хто воює, факт постійного тиску на кримських татар є. й це державна політика Раші. ти це визнавати чомусь не хочеш, й починаєш цю маячню. напевне в тебе й Голодомор мають говорите лише ті, хто пережив, й ГУЛАГ - стандартна методичка.
на що тобі список татар діючих в/сл - скинути куди треба? щоб родичів пресанули по повній? загалом - 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челебіджіхана - теж напевне не чув. й гугл не працює...
ще раз - факт утисків є. й не треба його заперечувати через те, що тобі хтось там не подобається. ти з тих форумчан, хто критикує всіх, хто має проукраїнську позицію - але проросійських зрадників - мовчок, зацепіло
та мені плювати на ті утиски не нравиться хай виїжають, в москалів кордони одкриті далі через польщу в україну і вперед в окопи боротись з утисками)
Батальйон то скільки чоловік?) І прям усі татари?
Не бачу в тебе проукраїнської позиції і зрадників тут теж не бачу.
А не скажеш скільки росіян воює за нас?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 19:53
UA написав:
Правильно каже.
Патріоти вже пішли на війну , мерзотні рагулі лишилися...
Ви ж не в Швейцарії) тому що франки це дорого ) лишилося достатньо і адекватів і неадеквати є, куди ж без них в 35 млн. державі. Як і в 1млн. армії будуть і офігезні командири і дно, і перевертні будуть.
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