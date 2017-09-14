RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13764137651376613767
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 19:41

  UA написав:
  alibob написав:Після скандального інтервʼю начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт
https://zaxid.net/pislya_skandalnogo_in ... t_n1609569

Правильно каже.
Патріоти вже пішли на війну , мерзотні рагулі лишилися...

Вищий промоскальський сорт переїхав до Швейцарії ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11115
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 19:48

  Shaman написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої
Добре, поставлю питання доступніше для тебе.
Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили?


це тобі плювати на всіх, окрім себе коханого - іншим ні.

що ту дупою крутиш - незалежно від того, хто воює, факт постійного тиску на кримських татар є. й це державна політика Раші. ти це визнавати чомусь не хочеш, й починаєш цю маячню. напевне в тебе й Голодомор мають говорите лише ті, хто пережив, й ГУЛАГ - стандартна методичка.

на що тобі список татар діючих в/сл - скинути куди треба? щоб родичів пресанули по повній? загалом - 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челебіджіхана - теж напевне не чув. й гугл не працює...

ще раз - факт утисків є. й не треба його заперечувати через те, що тобі хтось там не подобається. ти з тих форумчан, хто критикує всіх, хто має проукраїнську позицію - але проросійських зрадників - мовчок, зацепіло :D
та мені плювати на ті утиски не нравиться хай виїжають, в москалів кордони одкриті далі через польщу в україну і вперед в окопи боротись з утисками)
Батальйон то скільки чоловік?) І прям усі татари?
Не бачу в тебе проукраїнської позиції і зрадників тут теж не бачу.
А не скажеш скільки росіян воює за нас?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 24.06.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 19:53

  UA написав:
  alibob написав:Після скандального інтервʼю начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт
https://zaxid.net/pislya_skandalnogo_in ... t_n1609569

Правильно каже.
Патріоти вже пішли на війну , мерзотні рагулі лишилися...

Ви ж не в Швейцарії) тому що франки це дорого ) лишилося достатньо і адекватів і неадеквати є, куди ж без них в 35 млн. державі. Як і в 1млн. армії будуть і офігезні командири і дно, і перевертні будуть.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5699
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13764137651376613767
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97440
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 273207
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 925457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8493)
05.05.2025 20:24
Sense Bank (14129)
05.05.2025 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.