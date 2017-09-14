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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13765137661376713768>
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 19:41

  UA написав:
  alibob написав:Після скандального інтервʼю начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт
https://zaxid.net/pislya_skandalnogo_in ... t_n1609569

Правильно каже.
Патріоти вже пішли на війну , мерзотні рагулі лишилися...

Вищий промоскальський сорт переїхав до Швейцарії ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 19:48

  Shaman написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої
Добре, поставлю питання доступніше для тебе.
Хтось з родини Джамали воює? Щоб її не перекреслили?


це тобі плювати на всіх, окрім себе коханого - іншим ні.

що ту дупою крутиш - незалежно від того, хто воює, факт постійного тиску на кримських татар є. й це державна політика Раші. ти це визнавати чомусь не хочеш, й починаєш цю маячню. напевне в тебе й Голодомор мають говорите лише ті, хто пережив, й ГУЛАГ - стандартна методичка.

на що тобі список татар діючих в/сл - скинути куди треба? щоб родичів пресанули по повній? загалом - 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челебіджіхана - теж напевне не чув. й гугл не працює...

ще раз - факт утисків є. й не треба його заперечувати через те, що тобі хтось там не подобається. ти з тих форумчан, хто критикує всіх, хто має проукраїнську позицію - але проросійських зрадників - мовчок, зацепіло :D
та мені плювати на ті утиски не нравиться хай виїжають, в москалів кордони одкриті далі через польщу в україну і вперед в окопи боротись з утисками)
Батальйон то скільки чоловік?) І прям усі татари?
Не бачу в тебе проукраїнської позиції і зрадників тут теж не бачу.
А не скажеш скільки росіян воює за нас?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 19:53

  UA написав:
  alibob написав:Після скандального інтервʼю начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт
https://zaxid.net/pislya_skandalnogo_in ... t_n1609569

Правильно каже.
Патріоти вже пішли на війну , мерзотні рагулі лишилися...

Ви ж не в Швейцарії) тому що франки це дорого ) лишилося достатньо і адекватів і неадеквати є, куди ж без них в 35 млн. державі. Як і в 1млн. армії будуть і офігезні командири і дно, і перевертні будуть.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мы перешли в стадию, когда пропагандисты уже не спорят, что такого не было.
Они уже писком ткнутые в факты, как щенки в мочу.
Теперь они поголовно пишут, что это нормально.
Новая реальность, типа ну было. Ну и что тут такого???

Потрясающе))
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:36

  pesikot написав:
  UA написав:
  alibob написав:Після скандального інтервʼю начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт
https://zaxid.net/pislya_skandalnogo_in ... t_n1609569

Правильно каже.
Патріоти вже пішли на війну , мерзотні рагулі лишилися...

Вищий промоскальський сорт переїхав до Швейцарії ...

«На блокпостах отдавали честь. Уважают ксиву».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По их логике можно же и кацапов оправдать. Ну есть в росии неадекваты и адекваты.
Ну постреляли пленных.
Такое было и будет. Но это бывает
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:44

  Letusrock написав:Хтось вже бачив злиту зум-нараду житомирського тцк з районними?
а) 100% упор на статистику: в квітні ми зайняли передостаннє місце, в травні потрібно потрапити у верхню половину. громадяни чоловічої статі то лише статистичні одиниці в гонці за рейтингом між обласними тцк
Тобто краще наловити 10 алкашів/наркоманів/58річних/інсультників ніж пятьох 28-річних рембо.....

ще забув - стоїть завдання виконати як мінімум 60% від плану який дали зверху, пан офіцер так і каже - ділите 60% на 31 день і щоб щодня була доставлена необхідна кількість "оповіщених". Навіть назвали кількість зондеркоманд на область - здається 49
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:54

  Бетон написав:По их логике можно же и кацапов оправдать. Ну есть в росии неадекваты и адекваты.
Ну постреляли пленных.
Такое было и будет. Но это бывает

Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:56

  Letusrock написав:ще забув - стоїть завдання виконати як мінімум 60% від плану який дали зверху, пан офіцер так і каже - ділите 60% на 31 день і щоб щодня була доставлена необхідна кількість "оповіщених". Навіть назвали кількість зондеркоманд на область - здається 49

Дивився
Якось дуже м'яко з підлеглими
Думав, там з пристойних слів тільки "я" "ти" все інше нермативна лексика.
Після авторіа подумав, що це хитра реклама автосалонів Житомира....
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:00

  stm написав:Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...

Ти бачиш світ не так як більшість.
Не ігноруй поради лікаря.
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