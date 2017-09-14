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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13765137661376713768
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:19

  UA написав:
  stm написав:Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...

Ти бачиш світ не так як більшість.
Не ігноруй поради лікаря.

Ви ж не лікар, то ваші поради до )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:50

  UA написав:Ти бачиш світ не так як більшість.

А хто сказав, що більшість бачить світ правильно?
fler
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