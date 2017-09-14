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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 тра, 2025 21:19
UA написав: stm написав:
Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...
Ти бачиш світ не так як більшість.
Не ігноруй поради лікаря.
Ви ж не лікар, то ваші поради до )
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Додано: Пон 05 тра, 2025 21:50
UA написав:
Ти бачиш світ не так як більшість.
А хто сказав, що більшість бачить світ правильно?
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