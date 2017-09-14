Додано: Пон 05 тра, 2025 22:54

Найбільш ймовірним є сценарій завершення війни на рубежах лінії фронту. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".На уточнювальне питання, як війна закінчиться, Пристайко відповів: "Вона, скоріш за все, закінчиться на лінії дотику, яка зараз є". Фактично, йдеться про замороження.Росія прагне повного знищення України, але не здатна цього зробити."Якби в них була можливість довести війну до потрібного їм завершення військовим шляхом, вони б її довели. Якщо вони готові зараз вирішити, це говорить тільки про одне. Що вони відчули, що не можуть впоратися фізично. Вони впораються через, може, десятки, 20, 30, 50 років, але це недопустимі витрати. Це було в Афганістані, це було у В'єтнамі, великі країни теж програють. Те, що ми з вами змогли, може, ми просто через трагедію, не усвідомлені, скільки ми багато вже зробили", - зазначив Пристайко.Згідно з ОБС вже все порішали. Ну або майже все