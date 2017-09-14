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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13765137661376713768
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:19

  UA написав:
  stm написав:Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...

Ти бачиш світ не так як більшість.
Не ігноруй поради лікаря.

Ви ж не лікар, то ваші поради до )
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:50

  UA написав:Ти бачиш світ не так як більшість.

А хто сказав, що більшість бачить світ правильно?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 22:14

Хлебаем последствия проигранного тыла
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 22:16

  alibob написав:Після скандального інтервʼю начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт
https://zaxid.net/pislya_skandalnogo_in ... t_n1609569

А цього з планьоркі?
Бач, як вони здравія желают на початку відео, прям як в стариє і добриє совєтскіє времена. А куди "Слава Україні" поділась? Так ото ж.
Маленька радянська армія, яка хоче перемогти...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 22:54

Найбільш ймовірним є сценарій завершення війни на рубежах лінії фронту. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
На уточнювальне питання, як війна закінчиться, Пристайко відповів: "Вона, скоріш за все, закінчиться на лінії дотику, яка зараз є". Фактично, йдеться про замороження.
Росія прагне повного знищення України, але не здатна цього зробити.
"Якби в них була можливість довести війну до потрібного їм завершення військовим шляхом, вони б її довели. Якщо вони готові зараз вирішити, це говорить тільки про одне. Що вони відчули, що не можуть впоратися фізично. Вони впораються через, може, десятки, 20, 30, 50 років, але це недопустимі витрати. Це було в Афганістані, це було у В'єтнамі, великі країни теж програють. Те, що ми з вами змогли, може, ми просто через трагедію, не усвідомлені, скільки ми багато вже зробили", - зазначив Пристайко.
https://gazeta.ua/articles/politics/_ek ... ni/1216860
Згідно з ОБС вже все порішали. Ну або майже все :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 23:30

  UA написав:Хлебаем последствия проигранного тыла

В континуумі простору і часу співпадає програш з вашим поверненням в тил? ) і я впевнена, якщо б не Сирский чи Залужний, а Ви з Летусроком то ТЦК в бусіки не хапало і взагалі люди би на війні ні поранень ні загибелі не мали б.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 23:39

  Schmit написав:
  alibob написав:Після скандального інтервʼю начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт
https://zaxid.net/pislya_skandalnogo_in ... t_n1609569

А цього з планьоркі?
Бач, як вони здравія желают на початку відео, прям як в стариє і добриє совєтскіє времена. А куди "Слава Україні" поділась? Так ото ж.
Маленька радянська армія, яка хоче перемогти...

З відео чую: "Бажаю здоров'я, пани офіцері, і так в подальшому". І це про советскіє врємєна? Не несіть хуйні, шміт.

Із планьорки стає відомо що у травні будуть активно шукати відрахованих студентів від 25 років, ухилянтів з числа перекупів автомобілей та робітників з підприємств, яким бронь від мобілізації не подовжено.

Також наділено уваги щодо комплектації самих ТЦК з числа обмежено придатних.

Все, нічого цікавого у цій нараді.
buratinyo
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