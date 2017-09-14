UA написав:
Ти бачиш світ не так як більшість.
Не ігноруй поради лікаря.
Ви ж не лікар, то ваші поради до )
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Додано: Пон 05 тра, 2025 21:19
Ви ж не лікар, то ваші поради до )
Додано: Пон 05 тра, 2025 21:50
Додано: Пон 05 тра, 2025 22:16
А цього з
Бач, як вони здравія желают на початку відео, прям як в стариє і добриє совєтскіє времена. А куди "Слава Україні" поділась? Так ото ж.
Маленька радянська армія, яка хоче перемогти...
Додано: Пон 05 тра, 2025 22:54
Найбільш ймовірним є сценарій завершення війни на рубежах лінії фронту. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
На уточнювальне питання, як війна закінчиться, Пристайко відповів: "Вона, скоріш за все, закінчиться на лінії дотику, яка зараз є". Фактично, йдеться про замороження.
Росія прагне повного знищення України, але не здатна цього зробити.
"Якби в них була можливість довести війну до потрібного їм завершення військовим шляхом, вони б її довели. Якщо вони готові зараз вирішити, це говорить тільки про одне. Що вони відчули, що не можуть впоратися фізично. Вони впораються через, може, десятки, 20, 30, 50 років, але це недопустимі витрати. Це було в Афганістані, це було у В'єтнамі, великі країни теж програють. Те, що ми з вами змогли, може, ми просто через трагедію, не усвідомлені, скільки ми багато вже зробили", - зазначив Пристайко.
Згідно з ОБС вже все порішали. Ну або майже все
Додано: Пон 05 тра, 2025 23:30
Додано: Пон 05 тра, 2025 23:39
З відео чую: "Бажаю здоров'я, пани офіцері, і так в подальшому". І це про советскіє врємєна? Не несіть хуйні, шміт.
Із планьорки стає відомо що у травні будуть активно шукати відрахованих студентів від 25 років, ухилянтів з числа перекупів автомобілей та робітників з підприємств, яким бронь від мобілізації не подовжено.
Також наділено уваги щодо комплектації самих ТЦК з числа обмежено придатних.
Все, нічого цікавого у цій нараді.
Додано: Пон 05 тра, 2025 23:49
ТЦК то святі бессребреники
в бусіки то мосфільм
Макіавеллі не знав що його трактат попаде у руки аматорів рагулів.
Додано: Вів 06 тра, 2025 00:02
Мені дуже сподобалась фраза одного кримського журналіста. А ви ніколи не думали звідкіля у фільмі на реальних подіях Форест Гамп, у війську з'явився людина з розумовою відсталістю на війні, так ось реально було не так романтично як у фільмі, не вистачало людей і знизили ценз розумовості. Так що у нас тут і Кейнса читач є. Наразі другий з Макіавеллі є ))))
4 рік війни, кровавої. То ТЦК бусіки, так як і МММ - військові адвокати (шикарна схема визнаю) це скоріш норма, ніж виключення.
Ви як людина просто б здалися, як і зробили і так. Але цікаво сам факт Ви людина у війську яка змогла звільнитися ) десь напізделі про свою чесність і непідкупність 100%. Я ж бачу світ не таким як всі )
Востаннє редагувалось stm в Вів 06 тра, 2025 00:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 тра, 2025 00:08
Надеюсь, fler не согласна с этим. Это завершение войны с росией на ее условиях. Что равносильно, судя по истории с Чечней, гарантии повторного нападения на нас кремлем после обновления своей боеспособности через некоторое время.
Судя по рассказам некоторых представителей ВСУ линия фронта требует для прорыва новых свежий решений. Дроны и другие беспилотники полностью контролируют с обеих сторон линию фронта шириной до несколько километров. Следовательно все ищут решение для выведения из рабочего состояния всех беспилотников противника перед началом своих очередных штурмов. Тут приходят на ум снова, не приведи Господи, нейтронные бомбы.
Первыми применять такое тактическое ядерное вооружение росия может не решиться. А вот при разжигании ядерного конфликта между Пакистаном и Индией под шумок решится аж бегом.
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