ГУГЛ КАЖЕ НАСТУПНЕ
1 В Україні 300 000+/- кримських татар
2 В ЗСУ - 2000+/- кримських татар.
От цікаво
Це робиться одним запитанням, але ти вже в третьому повідомленні його піднімаєш.
Просто подобається срач розводити?
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Додано: Вів 06 тра, 2025 00:27
Додано: Вів 06 тра, 2025 00:32
Додано: Вів 06 тра, 2025 00:37
ОТОЖ. Але це стосується тільки деяких питань при розгляді світу, де більшість неоднозначна, не абсолютна чи фіктивна.
Наприклад, стосовно очікувань обстрілу з боку ЗСУ Москви або Кримського мосту в період з 8 по 10 травня 2025 року. Більшість місцевого світу каже, що обстріл Москви назрів, але його не буде, бо страшно за якісь страшні наслідки для Києва. І я з цим згодний, але є цікаві варіанти таких обстрілів. Наприклад, обстріл за допомогою БПЛА десятків висоток в Москві. Як результат кремль скаже, що усі БПЛА були збиті їхнім славним певео, але щоб вони не сказали у московського народу виникне справедлива жуть щодо кремля. Бо СВО в Україні вже не така й СВО, раз Москва палає. І можливо він дуже захоче замінити путіна, який вже і сам почав грати в цю гру, типа шукає собі якусь заміну.
Піде путін і війна швидко заморозиться, бо це явно його помилковий проект. А кількість загиблих росіян наближається до якогось важливого розміру, на підставі якого можливі замахи безпосередньо на путіна з метою недопущення ризику знищення іншої московської еліти.
Додано: Вів 06 тра, 2025 00:46
Може й домовляться та заморозять, бо сенс доводити до накшалт отакого:
Може пу й дозрів. Після пояснень Трампа.
Дійсно подейкують, що вже в основному домовились.
Фіг ця Матриця покаже, що насправді відбувається.
Але якщо отой правий Сімеон переможе в Румунії (тобто Антанта не змогла втримати Румунію), то сушітє вьосла...
Знач домовилися про інше.
Додано: Вів 06 тра, 2025 01:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Жижа по 60 (а Юралз по 50) це жахлива цифра для кацапів, якщо воювати далі.
А тренд може бути і на рік. І більше.
Нещодавно бюджет секвестнули. Треба ще. А потреба у грошах тільки росте, бо нові завойовані розбиті в хлам території - це нові витрати. Нові інваліди сво - це теж постійно зростає потреба.
Коротше кацапи стають договіроздатні.
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