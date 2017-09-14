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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13766137671376813769
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 00:27

  Banderlog написав:Батальйон то скільки чоловік?) І прям усі татари?
ГУГЛ КАЖЕ НАСТУПНЕ
1 В Україні 300 000+/- кримських татар
2 В ЗСУ - 2000+/- кримських татар.

От цікаво
Це робиться одним запитанням, але ти вже в третьому повідомленні його піднімаєш.
Просто подобається срач розводити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 00:32

  stm написав: Так що у нас тут і Кейнса читач є. Наразі другий з Макіавеллі є ))))

І третя - читачка словника Даля.
Якій все не йметься.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 00:37

  fler написав:
  UA написав:Ти бачиш світ не так як більшість.

А хто сказав, що більшість бачить світ правильно?

ОТОЖ. Але це стосується тільки деяких питань при розгляді світу, де більшість неоднозначна, не абсолютна чи фіктивна.

Наприклад, стосовно очікувань обстрілу з боку ЗСУ Москви або Кримського мосту в період з 8 по 10 травня 2025 року. Більшість місцевого світу каже, що обстріл Москви назрів, але його не буде, бо страшно за якісь страшні наслідки для Києва. І я з цим згодний, але є цікаві варіанти таких обстрілів. Наприклад, обстріл за допомогою БПЛА десятків висоток в Москві. Як результат кремль скаже, що усі БПЛА були збиті їхнім славним певео, але щоб вони не сказали у московського народу виникне справедлива жуть щодо кремля. Бо СВО в Україні вже не така й СВО, раз Москва палає. І можливо він дуже захоче замінити путіна, який вже і сам почав грати в цю гру, типа шукає собі якусь заміну.

Піде путін і війна швидко заморозиться, бо це явно його помилковий проект. А кількість загиблих росіян наближається до якогось важливого розміру, на підставі якого можливі замахи безпосередньо на путіна з метою недопущення ризику знищення іншої московської еліти.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 00:46

Може й домовляться та заморозять, бо сенс доводити до накшалт отакого:
https://drukarnia.com.ua/articles/mobil ... takh-UIkqu
Може пу й дозрів. Після пояснень Трампа.

Дійсно подейкують, що вже в основному домовились.
Фіг ця Матриця покаже, що насправді відбувається.

Але якщо отой правий Сімеон переможе в Румунії (тобто Антанта не змогла втримати Румунію), то сушітє вьосла...
Знач домовилися про інше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 01:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жижа по 60 (а Юралз по 50) це жахлива цифра для кацапів, якщо воювати далі.
А тренд може бути і на рік. І більше.
Нещодавно бюджет секвестнули. Треба ще. А потреба у грошах тільки росте, бо нові завойовані розбиті в хлам території - це нові витрати. Нові інваліди сво - це теж постійно зростає потреба.
Коротше кацапи стають договіроздатні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 01:51

Вы не о том думаете ребята
Я за 2 года писал что май 2025 будет кульминацией мирных возможностей, не нужно быть марксом с энгельсом , кейнсои с кейси чтобы просчитать. Но только не факт что они будут реализованы. Иран с Ираком в 1984 на мирных переговорах даже обсуждали пропуск иранских войск в Ливан чтобы вместе долбить Израиль. А потом все сорвалось из-за трех копеек ( 50 млрд $). На одного золотого тельца уповать и чёрную жижу стратегия малодушных, только духовная битва даст избавление от гнета неправедных сил. Пока не изничтожим кощея - чернобога Караганова это будут лишь жалкие попытки перемирий. Дружно все читаем псалмы 69, 109, 137 + пульс денура в закрепление
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 02:05

А вот чаплыга без всяких псалмов будет изувечен, из пушки по воробья не стреляют
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 02:13

Тринадцать наших псалмов включены в число псалмов проклятия: 5:9-10, 28:3-5, 35:1-9 и 26, 55:9, 15 и 23. 58:6-11, 59:5 и 11-13, 69:22-28, 79:10-12, 83:9-17, 109:7-29, 137:7-9, 139:19-22, 140:10-11 . Но есть и другие проклятия проклятия в других частях Священных Писаний.
fox767676
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