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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13767137681376913770
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 08:20

Стосовно домовленостей.
Всі розуміють, що зустрічі для підпису чогось перших осіб зазвичай відбуваються вже після всіх підготовлянь та узгоджень. Лише для офіційного остаточного оформлення.
Отак повинно було бути в Парижі у 2019. За нормандської четвірки.
Отак повинно було бути в Овальному у 2025.
Тобто будь-які попередні начебто домовленності можуть бути легко зруйновані на будь-якому етапі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 08:29

  buratinyo написав:
  fler написав:Найбільш ймовірним є сценарій завершення війни на рубежах лінії фронту.

Згідно з ОБС вже все порішали. Ну або майже все :wink:


Надеюсь, fler не согласна с этим. Это завершение войны с росией на ее условиях. Что равносильно, судя по истории с Чечней, гарантии повторного нападения на нас кремлем после обновления своей боеспособности через некоторое время.

Судя по рассказам некоторых представителей ВСУ линия фронта требует для прорыва новых свежий решений. Дроны и другие беспилотники полностью контролируют с обеих сторон линию фронта шириной до несколько километров. Следовательно все ищут решение для выведения из рабочего состояния всех беспилотников противника перед началом своих очередных штурмов. Тут приходят на ум снова, не приведи Господи, нейтронные бомбы.

Первыми применять такое тактическое ядерное вооружение росия может не решиться. А вот при разжигании ядерного конфликта между Пакистаном и Индией под шумок решится аж бегом.

тому потрібно бусифікувати побільше під бімбу, Л - Логіка
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 08:33

Пізніше з’явилась інформація про просування ЗСУ на Курщині. Україна досі офіційно не підтверджувала захід Сил оборони на цьому напрямку.

Новий наступ
Декілька російських пропагандистів повідомили про прорив ЗСУ на Курщині в районі Тьоткіно та Новий путь. За їхніми даними, тут зафіксовано інтенсивні обстріли, а поблизу населеного пункту Званне було підірвано міст для перешкоджання логістиці армії РФ.

У повідомлення пропагандистів йдеться про наступ з двох боків на Тьоткіне і навіть про загрозу райцентру Глушковому. Як запевняли росвоєнкори, відбулось дві хвилі наступу.
https://ua.korrespondent.net/world/russ ... ii-oblasti

Потенціал --- навіть дорівнює Суджанському плацдарму.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 08:43

Ключове.

Бо це логіка бувшого голови мі-6. Альтернативна логіці нас, форумчан, що чим більше втрачає пу, тим стає більш договороздатним для зупинки війни.

В британця логіка отака:
*У бесіді з журналістом керівник Mi-6 зазначив, що кремлівський автократ більше не може зупинити бойові дії, оскільки за три роки конфлікту втратив дуже багато.

«Він загруз у вуха і продовжує ще глибше і глибше занурюватися. Хоча диктатор і сказав, що можливо Росія розгляне припинення вогню, проте зараз немає жодних доказів, що Кремль налаштований на це», — пояснив Дірлав.
https://prozoro.net.ua/ua/2025/04/21/vi ... b5d1169836
detroytred
 
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  #<1 ... 13767137681376913770
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