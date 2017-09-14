Стосовно домовленостей. Всі розуміють, що зустрічі для підпису чогось перших осіб зазвичай відбуваються вже після всіх підготовлянь та узгоджень. Лише для офіційного остаточного оформлення. Отак повинно було бути в Парижі у 2019. За нормандської четвірки. Отак повинно було бути в Овальному у 2025. Тобто будь-які попередні начебто домовленності можуть бути легко зруйновані на будь-якому етапі.
fler написав:Найбільш ймовірним є сценарій завершення війни на рубежах лінії фронту.
Згідно з ОБС вже все порішали. Ну або майже все
Надеюсь, fler не согласна с этим. Это завершение войны с росией на ее условиях. Что равносильно, судя по истории с Чечней, гарантии повторного нападения на нас кремлем после обновления своей боеспособности через некоторое время.
Судя по рассказам некоторых представителей ВСУ линия фронта требует для прорыва новых свежий решений. Дроны и другие беспилотники полностью контролируют с обеих сторон линию фронта шириной до несколько километров. Следовательно все ищут решение для выведения из рабочего состояния всех беспилотников противника перед началом своих очередных штурмов. Тут приходят на ум снова, не приведи Господи, нейтронные бомбы.
Первыми применять такое тактическое ядерное вооружение росия может не решиться. А вот при разжигании ядерного конфликта между Пакистаном и Индией под шумок решится аж бегом.
тому потрібно бусифікувати побільше під бімбу, Л - Логіка
Пізніше з’явилась інформація про просування ЗСУ на Курщині. Україна досі офіційно не підтверджувала захід Сил оборони на цьому напрямку.
Новий наступ Декілька російських пропагандистів повідомили про прорив ЗСУ на Курщині в районі Тьоткіно та Новий путь. За їхніми даними, тут зафіксовано інтенсивні обстріли, а поблизу населеного пункту Званне було підірвано міст для перешкоджання логістиці армії РФ.
А цього з планьоркі? Бач, як вони здравія желают на початку відео, прям як в стариє і добриє совєтскіє времена. А куди "Слава Україні" поділась? Так ото ж. Маленька радянська армія, яка хоче перемогти...
Зборище алкашей, которые будут машины в авториа покупать, но искать будущих 200-х
Перелік необхідних!!!! документів для проходження ВЛК від Львівського обласного ТЦК: https://varta1.com.ua/news/u-lvivskomu- ... 94435.html Без цього ну ніяк. Необхідно ж мати. Для броні, відстрочки тощо. А для призову мабуть)) не необхідно. _________________________________ Зазеркалля-2:
*Підполковник Роман Ковальов заявив, що відмовляється від ордена Богдана Хмельницького III ступеню на знак протесту проти санкцій, запроваджених щодо колишнього позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.