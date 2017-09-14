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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13768137691377013771
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп)
в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд
https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be
на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)

реалісти ще два роки тому писали "покращувачам переговорних позицій" що доперемагаємось до повного правого повороту у всіх ключових партнерів : Фіцо, Трамп, тепер Румунія, Німеччина під питанням, далі Фарадж, Бабіш, Ле Пен
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:54

  stm написав:
  Бетон написав:По их логике можно же и кацапов оправдать. Ну есть в росии неадекваты и адекваты.
Ну постреляли пленных.
Такое было и будет. Но это бывает

Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...

в нашому випадку - задрочений качок :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:55

  Letusrock написав:
  prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп)
в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд
https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be
на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)

реалісти ще два роки тому писали "покращувачам переговорних позицій" що доперемагаємось до повного правого повороту у всіх ключових партнерів : Фіцо, Трамп, тепер Румунія, Німеччина під питанням, далі Фарадж, Бабіш, Ле Пен

а кажуть Україна - не центр світу :lol:
Shaman
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Повідомлень: 8737
З нами з: 29.09.19
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  #<1 ... 13768137691377013771
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