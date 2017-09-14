prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп) в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)
реалісти ще два роки тому писали "покращувачам переговорних позицій" що доперемагаємось до повного правого повороту у всіх ключових партнерів : Фіцо, Трамп, тепер Румунія, Німеччина під питанням, далі Фарадж, Бабіш, Ле Пен
Бетон написав:По их логике можно же и кацапов оправдать. Ну есть в росии неадекваты и адекваты. Ну постреляли пленных. Такое было и будет. Но это бывает
Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...
prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп) в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)
реалісти ще два роки тому писали "покращувачам переговорних позицій" що доперемагаємось до повного правого повороту у всіх ключових партнерів : Фіцо, Трамп, тепер Румунія, Німеччина під питанням, далі Фарадж, Бабіш, Ле Пен