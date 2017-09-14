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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13769137701377113772>
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп)
в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд
https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be
на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)

реалісти ще два роки тому писали "покращувачам переговорних позицій" що доперемагаємось до повного правого повороту у всіх ключових партнерів : Фіцо, Трамп, тепер Румунія, Німеччина під питанням, далі Фарадж, Бабіш, Ле Пен
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:55

  Letusrock написав:
  prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп)
в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд
https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be
на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)

реалісти ще два роки тому писали "покращувачам переговорних позицій" що доперемагаємось до повного правого повороту у всіх ключових партнерів : Фіцо, Трамп, тепер Румунія, Німеччина під питанням, далі Фарадж, Бабіш, Ле Пен

а кажуть Україна - не центр світу :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:02

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп)
в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд
https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be
на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)

реалісти ще два роки тому писали "покращувачам переговорних позицій" що доперемагаємось до повного правого повороту у всіх ключових партнерів : Фіцо, Трамп, тепер Румунія, Німеччина під питанням, далі Фарадж, Бабіш, Ле Пен

а кажуть Україна - не центр світу :lol:

Правильно кажуть.

Отой процес, на який звернув увагу Летусрок, йде незалежно від України.
Мова була, що Україні треба було враховувати його.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:16

шось Дональдак давно не проголошував заяв як ми вже дуже близко за пів-кроку до миру :roll:
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:24

  Xenon написав:шось Дональдак давно не проголошував заяв як ми вже дуже близко за пів-кроку до миру :roll:


Так особисто Вам,Xenon, мир і не потрібен, на відміну від "справедливості", "гарантій", "Криму". А не потрібен так і персонально Ви його і не побачите.

Кожному по вірі його
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:32

  Xenon написав:шось Дональдак давно не проголошував заяв як ми вже дуже близко за пів-кроку до миру :roll:

він тільки вчора звітував про успішні успіхи ))
Президент США Дональд Трамп считает, что предложение российского лидера Владимира Путина о так называемом "трехдневном перемирии" – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:34

  prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп)
в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд
https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be

на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)

Шкала вимірювання інтелекту нації від prodigy:
Якщо вибирають проукраїнського політика - значить нація високоінтелектуальна.
Якщо антиукраїнського - значить низькоінтелектуальна.
:D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:40

  Бетон написав:Во Львове трое в балаклавах в форме зсу, тянут тушу в машину с бляхами.
Что вы за куски навоза, не можете вырваться и дать по е..алу чертям

Дуже здорових часто не ризикують чипати. Бусифікують хворих, які не здатні швидко бігти.
Потім на чувака 50+ с 5 протрузіями в хребті одягають бронік...
Планові поставки по забезпеченню відступу виконано.
Москальська армія xуева, але...
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:44

  prodigy написав:
  fler написав:
  UA написав:Ти бачиш світ не так як більшість.

А хто сказав, що більшість бачить світ правильно?


більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп)
в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд
https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be

на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)

Фейліс, памятаеш як на гілці про РН, ти видаляв мої повідомлення про неминучий "правий поворот" в світовій політиці?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:55

  Shaman написав:
  stm написав:
  Бетон написав:По их логике можно же и кацапов оправдать. Ну есть в росии неадекваты и адекваты.
Ну постреляли пленных.
Такое было и будет. Но это бывает

Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...

в нашому випадку - задрочений качок :lol:

Угадай кому я в рот надрочил? Шаману
Ты бы не быковал, фафледрон? А?
Бетон
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  #<1 ... 13769137701377113772>
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