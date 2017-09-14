prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп) в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)
реалісти ще два роки тому писали "покращувачам переговорних позицій" що доперемагаємось до повного правого повороту у всіх ключових партнерів : Фіцо, Трамп, тепер Румунія, Німеччина під питанням, далі Фарадж, Бабіш, Ле Пен
prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп) в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)
реалісти ще два роки тому писали "покращувачам переговорних позицій" що доперемагаємось до повного правого повороту у всіх ключових партнерів : Фіцо, Трамп, тепер Румунія, Німеччина під питанням, далі Фарадж, Бабіш, Ле Пен
prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп) в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)
реалісти ще два роки тому писали "покращувачам переговорних позицій" що доперемагаємось до повного правого повороту у всіх ключових партнерів : Фіцо, Трамп, тепер Румунія, Німеччина під питанням, далі Фарадж, Бабіш, Ле Пен
а кажуть Україна - не центр світу
Правильно кажуть.
Отой процес, на який звернув увагу Летусрок, йде незалежно від України. Мова була, що Україні треба було враховувати його.
Бетон написав:Во Львове трое в балаклавах в форме зсу, тянут тушу в машину с бляхами. Что вы за куски навоза, не можете вырваться и дать по е..алу чертям
Дуже здорових часто не ризикують чипати. Бусифікують хворих, які не здатні швидко бігти. Потім на чувака 50+ с 5 протрузіями в хребті одягають бронік... Планові поставки по забезпеченню відступу виконано. Москальська армія xуева, але...
Бетон написав:По их логике можно же и кацапов оправдать. Ну есть в росии неадекваты и адекваты. Ну постреляли пленных. Такое было и будет. Но это бывает
Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...
в нашому випадку - задрочений качок
Угадай кому я в рот надрочил? Шаману Ты бы не быковал, фафледрон? А?