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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13769137701377113772
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:59

  UA написав:
  Бетон написав:Во Львове трое в балаклавах в форме зсу, тянут тушу в машину с бляхами.
Что вы за куски навоза, не можете вырваться и дать по е..алу чертям

Дуже здорових часто не ризикують чипати. Бусифікують хворих, які не здатні швидко бігти.
Потім на чувака 50+ с 5 протрузіями в хребті одягають бронік...
Планові поставки по забезпеченню відступу виконано.
Москальська армія xуева, але...

А думаю, чего они мимо меня ездят и не пикнули.
Потом смотрю в новостях, они на варшавском в мусорке рабочего доходягу щимят))
Ну прямо анекдот
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:07

  stm написав:
  Бетон написав:По их логике можно же и кацапов оправдать. Ну есть в росии неадекваты и адекваты.
Ну постреляли пленных.
Такое было и будет. Но это бывает

Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...

Намного бОльшая часть людей считает, что люди, пишушие дичь, не занимающиеся спортом, имеют жир в заднице, пузе и вместо мозгов
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:09

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп)
в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд
https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be

на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)

Шкала вимірювання інтелекту нації від prodigy:
Якщо вибирають проукраїнського політика - значить нація високоінтелектуальна.
Якщо антиукраїнського - значить низькоінтелектуальна.
:D :D :D

А якщо одні і тіж самі виборці одного, а через декілька років іншого, то інтелект стрибає вверх-вниз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:10

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  stm написав:Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...

в нашому випадку - задрочений качок :lol:

Угадай кому я в рот надрочил? Шаману
Ты бы не быковал, фафледрон? А?

які ми грізні :D

мізки вже до купи зібрав? схоже, ще ні. тому прийди до тями, а потім щось кажи 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как можно на форуме щось "казати"?
Ты с форумом разговариваешь, тревожный сигнал
Собери остатки мозга, ну
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:16

  Бетон написав:Как можно на форуме щось "казати"?
Ты с форумом разговариваешь, тревожный сигнал
Собери остатки мозга, ну

вмовив - пиши :lol:

але спочатку прийди до тями - бо щось тебе сильно "распидорасило" :D
Shaman
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