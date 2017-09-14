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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 тра, 2025 11:59
UA написав: Бетон написав:
Во Львове трое в балаклавах в форме зсу, тянут тушу в машину с бляхами.
Что вы за куски навоза, не можете вырваться и дать по е..алу чертям
Дуже здорових часто не ризикують чипати. Бусифікують хворих, які не здатні швидко бігти.
Потім на чувака 50+ с 5 протрузіями в хребті одягають бронік...
Планові поставки по забезпеченню відступу виконано.
Москальська армія xуева, але...
А думаю, чего они мимо меня ездят и не пикнули.
Потом смотрю в новостях, они на варшавском в мусорке рабочего доходягу щимят))
Ну прямо анекдот
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Додано: Вів 06 тра, 2025 12:07
stm написав: Бетон написав:
По их логике можно же и кацапов оправдать. Ну есть в росии неадекваты и адекваты.
Ну постреляли пленных.
Такое было и будет. Но это бывает
Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...
Намного бОльшая часть людей считает, что люди, пишушие дичь, не занимающиеся спортом, имеют жир в заднице, пузе и вместо мозгов
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Додано: Вів 06 тра, 2025 12:09
andrijk777 написав:
Шкала вимірювання інтелекту нації від prodigy:
Якщо вибирають проукраїнського політика - значить нація високоінтелектуальна.
Якщо антиукраїнського - значить низькоінтелектуальна.
А якщо одні і тіж самі виборці одного, а через декілька років іншого, то інтелект стрибає вверх-вниз.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 12:10
Бетон написав: Shaman написав: stm написав:
Хто сказав що це виправдання? Це статистика великої кількості людей. Наприклад, я вірю в те що качалка коли її забагато з'їдає можливість мозку на розвиток. Воно або мускули завеликі або мозок. І те і те - неможливо. То і існують поняття задрот і качок як протилежності...
в нашому випадку - задрочений качок
Угадай кому я в рот надрочил? Шаману
Ты бы не быковал, фафледрон? А?
які ми грізні
мізки вже до купи зібрав? схоже, ще ні. тому прийди до тями, а потім щось кажи
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Додано: Вів 06 тра, 2025 12:13
Как можно на форуме щось "казати"?
Ты с форумом разговариваешь, тревожный сигнал
Собери остатки мозга, ну
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Додано: Вів 06 тра, 2025 12:16
Бетон написав:
Как можно на форуме щось "казати"?
Ты с форумом разговариваешь, тревожный сигнал
Собери остатки мозга, ну
вмовив - пиши
але спочатку прийди до тями - бо щось тебе сильно "распидорасило"
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