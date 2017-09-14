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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:03
jump
Ви правильно наганяєте жаху.
Єдине , уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто в розшуках, хто найрозумніший, який «я не ставлю левую залепуху себе на смартфон» і тому подібні мамкіні бунтарі.
Хто виконав вимоги оновлення даних, тих за ногу не тягають.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:15
Hotab написав:jump
Ви правильно наганяєте жаху.
Єдине , уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто в розшуках, хто найрозумніший, який «я не ставлю левую залепуху себе на смартфон» і тому подібні мамкіного бунтарі.
Хто виконав вимоги оновлення даних, тих за ногу не тягають.
та ти шо? подивись в новинах облаву в Ужгороді в пятницю ввечері 02.05.25, з модних пабів та піцерій виводили під руки та стусанами всіх підрят, причому там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку, але чуваки в балаклавах "добре-добре, в тцк розберемось". Нагрузили кілька автобусів. Самих рекрутерів з поліцайтами було десь під сотню
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:16
Letusrock
там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку,
Ти там офіціантом працюєш, чи в складі «групи оповіщення» був?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 06 тра, 2025 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:17
Hotab написав:jump
Ви правильно наганяєте жаху.
Єдине , уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто в розшуках, хто найрозумніший, який «я не ставлю левую залепуху себе на смартфон» і тому подібні мамкіні бунтарі.
Хто виконав вимоги оновлення даних, тих за ногу не тягають.
Ви маєте гарні рожеві окуляри...
Зараз викрадають людей без слів. Просто закидують.
Те саме в Ужгороді. Глагола не дасть збрехати.
Нещодавно у нас викрали діабетника із групою, на інсуліні. тримали на підвалі і не випускали поки брат (військовий, у відпустці, цинізм відчуваєте?) не приніс 15 тис грн, лише тоді відпустили. Такий же випадок був із викладачем ВНЗ.
Для розуміння-вихід з підвалу-15 тис доларів...
Дохідливо? Ви наче у якимось своєму намальованому світі.
Я спілкуюсь із людьми, які потрапили туди, і які звідти вибрались, не бажав би сього навіть ворогу...
це страшний та цинічний бізнес
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:19
jump
викрали діабетника із групою, на інсуліні.
У нас тут кожен себе відчуває інвалідом. Що у нього було по документам саме по в/оьліку??
Абирвалг он тут бігає і називає себе психічно нездоровим, проте виконати вимоги закону і пройти ВЛК (підтвердити непридатність) не поспішає.
Ще один тут 3 роки не може розібратись в різниці «знятий з обліку» і «виключений з обліку» і щось бубонить про фарш і сітківку. А по документам що? А пшик!
Теж буде вереск «невмєняємого загребли»??
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 06 тра, 2025 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:22
Hotab написав:Letusrock
там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку,
Ти там офіціантом працюєш, чи в складі «групи оповіщення» був?
по перше на відео хлопці тикають рекрутерам щойно оновлений резерв, але без результату.
плюс знаю одного з співвласників який прилетів був в епіцентр подій. А ще в іншому закладі знайомі дівчата відпочивали і були свідками подій
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:26
На Ленина уже нацепили каску и бронежилет. Дополнительную защиту мумии вождя пролетариата потребовали думские коммунисты, так как Владимир Ильич "находится в зоне вероятного поражения".
Москву знатно колбасит. 9 мая стало Днем Страха.
Трибуны изнутри обвинчивают танковой броней. А самые главные гости, в случае тревоги будут мгновенно всосаны пневмолифтами в глубины, но смогут наблюдать за прохождением нарядных урукхаев в перископчики.
Росгвардии дана команда в случае воздушной или наземной атаки Красной Площади "сомкнуть бронещиты", чтобы воспрепятствовать проникновению осколков в головы и животы гостей.
Москву и москвичей, как может, успокаивает
Главное разведывательное управление Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая. Она предупредила граждан Поднебесной о недопустимости посещения столицы РФ 8-10 мая.
Китайская разведка предупреждает о высоком риске терактов в Москве 8-10 мая и просит граждан воздержаться от поездок в столицу РФ
Главное разведывательное управление КНР распространило оперативное предупреждение для граждан Китая, в котором говорится о «повышенной угрозе террористических атак и провокаций» в Москве в период с 8 по 10 мая. Китайский портал (Huánqiú Shíbào), распространивший сообщение разведки, подчёркивает, что наиболее опасной датой считается 9 мая — день проведения Парада Победы на Красной площади.
Китайским гражданам рекомендовано «по возможности перенести или отменить» визиты в Москву на указанные даты. Тем, кто уже находится в столице России, рекомендуется воздержаться от посещения парада и массовых мероприятий в центре города.
Как уточнила официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин «уже довёл свои озабоченности до российской стороны» и рассчитывает на дополнительные меры безопасности во время праздничных мероприятий.
Эффект осажденного, прифронтового города практически достигнут. Есть вероятность того, что вера в мудрость замыслов фюрера будет поколеблена. Обитатели россии, возможно, заподозрят, что царь-то дурак. А уж если они получат веские доказательства того, что это действительно так, то будут любить путина еще сильнее.
Россия обожает идиотов на троне.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:30
Hotab написав:
ump
Ви правильно наганяєте жаху.
Єдине , уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто в розшуках, хто найрозумніший, який «я не ставлю левую залепуху себе на смартфон» і тому подібні мамкіні бунтарі.
Хто виконав вимоги оновлення даних, тих за ногу не тягають.
я зараз процитую чиєгось прапрадіда з 1933-го (може вашого чи песікотового чи флер), знайдіть хоч одну відмінність з своїм повідомленням:
уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто зерно заникав, хто найрозумніший, який «я не буду виконувати ці хлібозаготівельні плани» і тому подібні мамкіні бунтарі.
Хто виконав вимоги закону про 5 колосків, тих не розстріляють.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:37
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:38
Letusrock
Хто виконав вимоги закону про 5 колосків
Слабенько накидаєш.
Закони про «оборону України» , «Про ВО і ВС» , «про воєнний стан» , «Про мобілізацію» не є антидемократичними, антиконституційними чи ще якимись, щоб їх прирівнювати до злочинних «колосків». Те що у тебе нема яєць їх виконувати, так це твоя особиста проблема. Поїхав би ще в 2021 в Польщу, може там можна бути мамкіним бунтарем. (Ні, не можна).
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