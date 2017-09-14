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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:38
Letusrock
Хто виконав вимоги закону про 5 колосків
Слабенько накидаєш.
Закони про «оборону України» , «Про ВО і ВС» , «про воєнний стан» , «Про мобілізацію» не є антидемократичними, антиконституційними чи ще якимись, щоб їх прирівнювати до злочинних «колосків». Те що у тебе нема яєць їх виконувати, так це твоя особиста проблема. Поїхав би ще в 2021 в Польщу, може там можна бути мамкіним бунтарем. (Ні, не можна).
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:42
Hotab написав:Letusrock
там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку,
Ти там офіціантом працюєш, чи в складі «групи оповіщення» був?
"наводчиком"
як там - здай іншого, й отримай додаткову відстрочку
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:45
Hotab написав:
Що у нього було по документам саме по в/оьліку??
Так а яка різниця?
Пригадуєте роз'яснення Верховного суду (чи якого), що призов є актом незворотньої дії?
Тобто: головне запихнути, призвати.
А потім вже нехай доводить, що має право на непризов.
Нечисті на руку посадовці запросто можуть надані документи просто вилучити-викинути, а на електронний облік -- тицьнути, що їх система не показує.
І клієнт готові. Або для виконання плану, або для відкупу.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 06 тра, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:51
detroytred
Так а яка різниця?
Велика.
Я не шастаю по помийках типа кінзази, але ту невелику кількість відосиків, які заносили сюди, потім зʼясовувалось, що «пабілі віласіпєдіста» не якогось пересічного, а саме в розшуку.
Що вихопили на зупинці в бус не першого з вигляду підходящого , а саме в розшуку. І т.д.
Сапог «Кендел « 2 роки бігає тут з надутими щоками з порушеними справами по статті «Перевищення влади». В шорі не чує і не бачить що йому кажуть, що тут ця стаття не вкатує абсолютно
І де судові рішення по цій статті ??
І так куди не копни.
Нечисті на руку посадовці
Хто ж заперечує що є і такі. Як і ті, хто себе видає за ТЦК.
Але не треба дивитись на статистичну похибку.
Так, можуть загребти і з чистими документами. І з бронею можуть давити морально і схилити на службу. Все це можливо
Але мова про системність. Оці всі тягання за ноги - це майже все
- до ухилянтів , а не нормальних.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 06 тра, 2025 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:02
Hotab написав:detroytred
Так а яка різниця?
Велика.
Я не шастаю по помийках типа кінзази, але ту невелику кількість відосиків, які заносили сюди, потім зʼясовувалось, що «пабілі віласіпєдіста» не якогось пересічного, а саме в розшуку.
Що вихопили на зупинці в бус не першого з вигляду підходящого , а саме в розшуку. І т.д.
Сапог «Кендел « тут бігав з порушеними КС по статті «Перевищення влади». Де судові рішення??
І так куди не копни.
До чого помийки, кендели?
Мені особисто отакий майстер чи штаб сержант заспівав, що папірець не годиться і ще й саме наш!! кампутер в ртцк може не показати. Після мого зауваження, що це лохам може й пройде, а мені ти його розвернеш екраном і будемо разом з твоїм начальником ртцк з'ясовувати "твій кампутер", потупив очі та почав жалітися на складне життя.
То як тоді він з "пересічними"?
В деяких! з них вже реально гальмів нема.
Системність?
Вона одна -- по закону поки поліція має повноваження на примус. Крапка.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 06 тра, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:07
detroytred
В деяких! з них вже реально гальмів нема.
А де їм взятись, якщо ще і навоювався до цього?
Ви бачите тут на форумі різницю в риториці , ті хто повоював, і ті хто тут диван гріє з 14-го до сьогодні? Вона є!! Бо перші відчувають несправедливість.
Навіть свого часу дуже терпимий морпіх Фріз (до речі зник) вже наприкінці тут відверто макав мордою ухилянтів, чим став також негідником в очах ухилянтів.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:17
Hotab написав:
не якогось пересічного, а саме в розшуку.
частково ти правий.
але як пояснити зі вчорашнього житомирського селектора фразу: "доповісти мені про кількість заброньованих у розшуку"?
якби закони працювали, це було б неможливо: той хто в розшуку не може забронюватись, а той хто вже заброньований не може бути безпідставно поданий в розшук.
такий у нас початок 7го року потужності...
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:20
Hotab написав:detroytred
В деяких! з них вже реально гальмів нема.
А де їм взятись, якщо ще і навоювався до цього?
Ви бачите тут на форумі різницю в риториці , ті хто повоював, і ті хто тут диван гріє з 14-го до сьогодні? Вона є!! Бо перші відчувають несправедливість.
Навіть свого часу дуже терпимий морпіх Фріз (до речі зник) вже наприкінці тут відверто макав мордою ухилянтів, чим став також негідником в очах ухилянтів.
Корінець в іншому.
Тицяти їм треба не громадян, а отих своїх начальників та можновладців, з-за яких вони йдуть на порушення. Як посадові службові особи.
Самі. Реалізують. Свої. Бажання -- застосовувати примус до інших громадян.
На підставі чого?
Своєї власної справедливості...
Це лише особисте бажання.
І чомусь до громадян, а не до своїх начальників та можновладців.
Дійсно результат дасть тільки друге.
Суттєва частина всл позиціонує себе а-ля "не тцк".
Фрііз спочатку макав і мав вимоги саме до управлінців.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:21
sergey_stasyuk555
а той хто вже заброньований не може бути безпідставно поданий в розшук
Не володію настільки глибоко інструкціями для ТЦК і методиками.
Можливо там є якісь нюанси з тими , хто після бронювання все одно мав би пройти ВЛК. Але не прийшов (по різним причинам, може скористався бронею і виїхав та не повернувся). І тепер потрапив у розшук.
Фрііз спочатку макав і мав вимоги саме до управлінців
А потім почитав тут трохи Л.логіку місцевої публіки і прозрів,
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:26
Hotab написав:Letusrock
Хто виконав вимоги закону про 5 колосків
Слабенько накидаєш.
Закони про «оборону України» , «Про ВО і ВС» , «про воєнний стан» , «Про мобілізацію» не є антидемократичними, антиконституційними чи ще якимись, щоб їх прирівнювати до злочинних «колосків». Те що у тебе нема яєць їх виконувати, так це твоя особиста проблема. Поїхав би ще в 2021 в Польщу, може там можна бути мамкіним бунтарем. (Ні, не можна).
по перше мова також про виконання цих законів. Три роки всі погоджуються що "затримувати може тільки поліція" а по факту щодня пачки відео де особи в рибацькій формі або просто якісь тітушки з цивільному (нова фішка) викрадають людей.
По друге закон про колоски до умовного 91-го теж був цілком "конституційним".
Недумаєш що в 2100-му в книжках будуть описувати теперішню владу як новий сталінський режим? Закрили кріпаків, навіть Асад до такого не додумався.
Ситуація з збиттям дитини в Одесі підтверджує - поліцаї та рекрутери це тітушки сьогодення, які пояснюють пересічним що у них лишилось тільки право на окоп, більше нічого.
Білоруси з казахами та грузинами нашій демократії дико заздрять
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