Додано: Вів 06 тра, 2025 13:51



Так а яка різниця?







Нечисті на руку посадовці





Велика.Я не шастаю по помийках типа кінзази, але ту невелику кількість відосиків, які заносили сюди, потім зʼясовувалось, що «пабілі віласіпєдіста» не якогось пересічного, а саме в розшуку.Що вихопили на зупинці в бус не першого з вигляду підходящого , а саме в розшуку. І т.д.Сапог «Кендел « 2 роки бігає тут з надутими щоками з порушеними справами по статті «Перевищення влади». В шорі не чує і не бачить що йому кажуть, що тут ця стаття не вкатує абсолютноІ де судові рішення по цій статті ??І так куди не копни.Хто ж заперечує що є і такі. Як і ті, хто себе видає за ТЦК.Але не треба дивитись на статистичну похибку.Так, можуть загребти і з чистими документами. І з бронею можуть давити морально і схилити на службу. Все це можливоАле мова про системність. Оці всі тягання за ноги - це- до ухилянтів , а не нормальних.