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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13771137721377313774
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:27

  Hotab написав:А потім почитав тут трохи Л.логіку місцевої публіки і прозрів,

Навіть якщо й так, то це зовсім різні речі: мати своє суб'єктивне ставлення, висловлювати його і реалізувати його посрєдством неправових дій.

Ніщо не заважає отим групам оповіщення розповідати ухилянтам своє ставлення, бажання.
А от діяти неправомірно заборонено. Прямо заборонено.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:29

  Бетон написав:Во Львове трое в балаклавах в форме зсу, тянут тушу в машину с бляхами.
Что вы за куски навоза, не можете вырваться и дать по е..алу чертям

Не хочет калечить
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просто по жизни тюлень и маменькин сынок
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Мы то уже кто по полтос, кто конкретно ЗА, а кто то и седой в очках хоть внутри оноприенко с чикатилой.
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барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:31

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:не якогось пересічного, а саме в розшуку.

частково ти правий.
але як пояснити зі вчорашнього житомирського селектора фразу: "доповісти мені про кількість заброньованих у розшуку"?
якби закони працювали, це було б неможливо: той хто в розшуку не може забронюватись, а той хто вже заброньований не може бути безпідставно поданий в розшук.

такий у нас початок 7го року потужності...

дайте посилання на відео лінь гуглити :)

  барабашов написав:
  Бетон написав:Во Львове трое в балаклавах в форме зсу, тянут тушу в машину с бляхами.
Что вы за куски навоза, не можете вырваться и дать по е..алу чертям

Не хочет калечить
Не умеет калечить
просто по жизни тюлень и маменькин сынок
Может чиновничек с бронью вот в военкомате её с матами и предъявит(или справку о диабете и сахаре выше 9ти)
Наконец просто не то поколение которое показано в "бандитских расейських сериалах и фильмах про 90е"
Мы то уже кто по полтос, кто конкретно ЗА, а кто то и седой в очках хоть внутри оноприенко с чикатилой.
Молодёжь не такая борзая(кроме воспитанной титушнёй быть титушнёй)

https://www.youtube.com/watch?v=C3oX0RRzqU8 вот пример как отбивался

говорят вьійти из бусика 2 тис доларов, как думает распихать по карманах по 500 сойдет что б торговаться ? :D или лучше как в видео вьіше ? :roll:
Востаннє редагувалось yama в Вів 06 тра, 2025 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Для розуміння-вихід з підвалу-15 тис доларів...
Дохідливо? Ви наче у якимось своєму намальованому світі.
Я спілкуюсь із людьми, які потрапили туди, і які звідти вибрались, не бажав би сього навіть ворогу...
це страшний та цинічний бізнес

і цей бізнес може тривати десятиліттями. навіть якщо буде якесь РПВ чи ще шось. Такий інструмент вибивання грошей та тримання людей в стойлі ніхто просто так з рук не впустить. А зміна влади на даний час просто неможлива. Навіть антипотужних кандидатів не проглядається. А навіть якщо будуть кандидати то що заважає в сучасних умовах просто намалювати 146%
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:46

  yama написав:дайте посилання на відео лінь гуглити :)

https://www.youtube.com/watch?v=H89-hJrfSZo
виглядає правдоподібно що "заброньовані в розшуку" - це дійсно як пише вище хотаб.

ще з цікавого у цьому відео - на ухилянтів у розшуку повісили половину плану,
якщо це правда - можливе чергове посилення бусифікації.
sergey_stasyuk555
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