Бетон написав:Во Львове трое в балаклавах в форме зсу, тянут тушу в машину с бляхами. Что вы за куски навоза, не можете вырваться и дать по е..алу чертям
Не хочет калечить Не умеет калечить просто по жизни тюлень и маменькин сынок Может чиновничек с бронью вот в военкомате её с матами и предъявит(или справку о диабете и сахаре выше 9ти) Наконец просто не то поколение которое показано в "бандитских расейських сериалах и фильмах про 90е" Мы то уже кто по полтос, кто конкретно ЗА, а кто то и седой в очках хоть внутри оноприенко с чикатилой. Молодёжь не такая борзая(кроме воспитанной титушнёй быть титушнёй)
Hotab написав:не якогось пересічного, а саме в розшуку.
частково ти правий. але як пояснити зі вчорашнього житомирського селектора фразу: "доповісти мені про кількість заброньованих у розшуку"? якби закони працювали, це було б неможливо: той хто в розшуку не може забронюватись, а той хто вже заброньований не може бути безпідставно поданий в розшук.
такий у нас початок 7го року потужності...
дайте посилання на відео лінь гуглити
барабашов написав:
Бетон написав:Во Львове трое в балаклавах в форме зсу, тянут тушу в машину с бляхами. Что вы за куски навоза, не можете вырваться и дать по е..алу чертям
Не хочет калечить Не умеет калечить просто по жизни тюлень и маменькин сынок Может чиновничек с бронью вот в военкомате её с матами и предъявит(или справку о диабете и сахаре выше 9ти) Наконец просто не то поколение которое показано в "бандитских расейських сериалах и фильмах про 90е" Мы то уже кто по полтос, кто конкретно ЗА, а кто то и седой в очках хоть внутри оноприенко с чикатилой. Молодёжь не такая борзая(кроме воспитанной титушнёй быть титушнёй)
jump написав:Для розуміння-вихід з підвалу-15 тис доларів... Дохідливо? Ви наче у якимось своєму намальованому світі. Я спілкуюсь із людьми, які потрапили туди, і які звідти вибрались, не бажав би сього навіть ворогу... це страшний та цинічний бізнес
і цей бізнес може тривати десятиліттями. навіть якщо буде якесь РПВ чи ще шось. Такий інструмент вибивання грошей та тримання людей в стойлі ніхто просто так з рук не впустить. А зміна влади на даний час просто неможлива. Навіть антипотужних кандидатів не проглядається. А навіть якщо будуть кандидати то що заважає в сучасних умовах просто намалювати 146%