Бетон написав:Во Львове трое в балаклавах в форме зсу, тянут тушу в машину с бляхами. Что вы за куски навоза, не можете вырваться и дать по е..алу чертям
Не хочет калечить Не умеет калечить просто по жизни тюлень и маменькин сынок Может чиновничек с бронью вот в военкомате её с матами и предъявит(или справку о диабете и сахаре выше 9ти) Наконец просто не то поколение которое показано в "бандитских расейських сериалах и фильмах про 90е" Мы то уже кто по полтос, кто конкретно ЗА, а кто то и седой в очках хоть внутри оноприенко с чикатилой. Молодёжь не такая борзая(кроме воспитанной титушнёй быть титушнёй)
Hotab написав:не якогось пересічного, а саме в розшуку.
частково ти правий. але як пояснити зі вчорашнього житомирського селектора фразу: "доповісти мені про кількість заброньованих у розшуку"? якби закони працювали, це було б неможливо: той хто в розшуку не може забронюватись, а той хто вже заброньований не може бути безпідставно поданий в розшук.
такий у нас початок 7го року потужності...
дайте посилання на відео лінь гуглити
барабашов написав:
Бетон написав:Во Львове трое в балаклавах в форме зсу, тянут тушу в машину с бляхами. Что вы за куски навоза, не можете вырваться и дать по е..алу чертям
Не хочет калечить Не умеет калечить просто по жизни тюлень и маменькин сынок Может чиновничек с бронью вот в военкомате её с матами и предъявит(или справку о диабете и сахаре выше 9ти) Наконец просто не то поколение которое показано в "бандитских расейських сериалах и фильмах про 90е" Мы то уже кто по полтос, кто конкретно ЗА, а кто то и седой в очках хоть внутри оноприенко с чикатилой. Молодёжь не такая борзая(кроме воспитанной титушнёй быть титушнёй)
jump написав:Для розуміння-вихід з підвалу-15 тис доларів... Дохідливо? Ви наче у якимось своєму намальованому світі. Я спілкуюсь із людьми, які потрапили туди, і які звідти вибрались, не бажав би сього навіть ворогу... це страшний та цинічний бізнес
і цей бізнес може тривати десятиліттями. навіть якщо буде якесь РПВ чи ще шось. Такий інструмент вибивання грошей та тримання людей в стойлі ніхто просто так з рук не впустить. А зміна влади на даний час просто неможлива. Навіть антипотужних кандидатів не проглядається. А навіть якщо будуть кандидати то що заважає в сучасних умовах просто намалювати 146%
buratinyo написав:Но меня пока интересует более приземленный вопрос. А именно - нанесет ли ВСУ масштабные ракетные и дронные удары по кремлю в Москве и Крымскому мосту с 8-го по 10 мая?
Як діти, чес слово)) Звісно, що ні. Залякали кацапів, щоб ті відтягнули ППО та іже з ним, а також щоб поменше лідерів приїхало. Спрацювало непогано, як бачимо. Обісранімоскалі повідміняли паради в інших облцентрах, заглушили мобзвязок, напружилися щодо охорони та різних безпекових заходів
всеодно треба довбанути. Вони в нас не одне построєніє розібрали... це було б нормальною відплатою. Але потужний наврят чи на це піде. Москалі не бють ракетами ні по кончєзаспі ні по верховній раді. І наші по мавзолею не будуть. Верхушка одне одного не трогає. Даж коли їдуть за кордон з сімями , гарантують одне одному недоторканість)
Думаю навіть просто неочікуваний фейерверк і весь парад просреться
Слабенько накидаєш. Закони про «оборону України» , «Про ВО і ВС» , «про воєнний стан» , «Про мобілізацію» не є антидемократичними, антиконституційними чи ще якимись, щоб їх прирівнювати до злочинних «колосків». Те що у тебе нема яєць їх виконувати, так це твоя особиста проблема. Поїхав би ще в 2021 в Польщу, може там можна бути мамкіним бунтарем. (Ні, не можна).
по перше мова також про виконання цих законів. Три роки всі погоджуються що "затримувати може тільки поліція" а по факту щодня пачки відео де особи в рибацькій формі або просто якісь тітушки з цивільному (нова фішка) викрадають людей. По друге закон про колоски до умовного 91-го теж був цілком "конституційним". Недумаєш що в 2100-му в книжках будуть описувати теперішню владу як новий сталінський режим? Закрили кріпаків, навіть Асад до такого не додумався. Ситуація з збиттям дитини в Одесі підтверджує - поліцаї та рекрутери це тітушки сьогодення, які пояснюють пересічним що у них лишилось тільки право на окоп, більше нічого. Білоруси з казахами та грузинами нашій демократії дико заздрять
Штаты и Британская империя ВВ2 - 18...32 Штаты во Вьетнаме - 18...26 Афган - только призывники и проф.вояки и только молодых летёх и кэптейнов "в окоп" Асад - 18...42 ну и можешь сдёрнуть Ары и Айзеры тоже штурмовали 5 лет назад военкоматы и в Баку старше 47лет вроде посылали нах, за Ереван узнаю. Только у нас ноухау с болячками в 45-55лет в окоп додыхать с левой ВЛК, а выкормленного 50ти летнего залупного - с комиссией на Темзу. Ваш оппонент тоже с мая 22го никак не воюет, хотя СУ и МИГ типа седлал и не тренажёре. Воюем до останнього украйынця а потим, как в 14году в эфире Гэ+Гэ и ещё без бороды, будем защищять право на язик ПыСы. За Израильскую мобилизацию 23+++ пусть Шапо расскажет. Есть ли у них военные кафедры, как воюют копы и пенсокопы, канает ли наша военка в их армии и прочее. Там заруба может сейчас начаться маманегорюй.
Якщо від словом «воює» ти вкладаєш вогняне ураження з літального апарату, то з лютого 15-го «не воює» . Останній раз натискав на бойову кнопку під Дебальцево. Але якщо «виконання бойових завдань», то набагато довше ніж «май 22-га». Проте тобі б краще більше думати про свій вклад в перемогу, як офіцера.
барабашов написав:Там заруба может сейчас начаться маманегорюй.
Ізраїльська армія змінює суть операції в Секторі Гази проти бойовиків ХАМАС. Тепер військові зосередяться на окупації анклаву, оскільки терористи не бажають припиняти вогонь. Про це повідомили джерела британського каналу Sky News.
Уряд Ізраїлю схвалив плани нового наступу вранці 5 травня, через кілька годин після того, як у країні оголосили про призов десятків тисяч резервістів.
За наявними даними радіостанції ВВС, план реалізують тільки після візиту президента США Дональда Трампа в регіон наступного тижня.
Перший етап стратегії передбачає захоплення додаткових територій Гази та розширення "буферної зони" кордонів з Єгиптом. У такий спосіб Тель-Авів отримає додаткові важелі впливу на переговорах із бойовиками ХАМАС щодо нового припинення вогню та звільнення заручників. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/704 ... noviy-plan
Трамп там теж щось розповідав про угоду, мир.
Якщо, як подейкують, ми дзеркало, то кому карт-бланш? Україні чи рфії? Хоча може обом..