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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13772137731377413775
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:06

  yama написав:

говорят вьійти из бусика 2 тис доларов, как думает распихать по карманах по 500 сойдет что б торговаться ? :D или лучше как в видео вьіше ? :roll:
) признайте тут ж справа не в тім, що вас ранить що треба відкуплятись?)
Більшість ж підтримували ідею економічного бронювання і вже порішали,так чи інакше.
А в тім що гарантій нема.
Мобілізовані теж не вічні, і якби там вам не хотілось, постійно потрібно бусифікувати нових)
Окрім реальних втрат, представте собі військовослужбовці теж шото рішають, :lol:
понятно що вхід рубль вихід 2.
Одна справа в бусику інша в тцк, третя в частині, чи госпіталі після поранення)
Тому любі друзі, ніхто абонемент не купив, ваші папірчики то тіки білетики, і далеко не факт, що надовго.
Правила в казино постійно міняються )))) так шо заробляйте, складайте і помніть що є люди які заробляють більше чи прячуться краще. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:17

  Banderlog написав:
Правила в казино постійно міняються ))))

В саму десятку!

Курвить, що в державі - по закону; в банді - по поняттям; ще десь - по якимось правилам; в природі - по силі.
А коли по хатєлкам кожного індивіда? То як?

Тому й наполягаю, що в державі повинно бути по закону.
В демократичній ще й понад усе людина.

А то після отого совдепу 30 років співали про європейські цінності, суспільний договір - що держава частково виконує свої обов'язки, громадяни також частково свої; а за першого форс-мажору ... якийсь дикий гібрід совдепу з беспредєлом.
Ще й хтось моралі намагається читати (і зрозуміло коли це прометеї, але коли..., то це вже якійсь абсурд трешовий).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 тра, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:27

  Banderlog написав:
  yama написав:

говорят вьійти из бусика 2 тис доларов, как думает распихать по карманах по 500 сойдет что б торговаться ? :D или лучше как в видео вьіше ? :roll:
) признайте тут ж справа не в тім, що вас ранить що треба відкуплятись?)
Більшість ж підтримували ідею економічного бронювання і вже порішали,так чи інакше.
А в тім що гарантій нема.
Мобілізовані теж не вічні, і якби там вам не хотілось, постійно потрібно бусифікувати нових)
Окрім реальних втрат, представте собі військовослужбовці теж шото рішають, :lol:
понятно що вхід рубль вихід 2.
Одна справа в бусику інша в тцк, третя в частині, чи госпіталі після поранення)
Тому любі друзі, ніхто абонемент не купив, ваші папірчики то тіки білетики, і далеко не факт, що надовго.
Правила в казино постійно міняються )))) так шо заробляйте, складайте і помніть що є люди які заробляють більше чи прячуться краще. :lol:

на тому світі кишенів нема, а тов. Кольт вирівняв в правах чернь з блакитнокровними
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:помніть що є люди які заробляють більше чи прячуться краще
золоті словаю можна ще доповнити ще "в кого броня більш броньовиста"
  Banderlog написав:Тому любі друзі, ніхто абонемент не купив, ваші папірчики то тіки білетики, і далеко не факт, що надовго.

стопроцентна гарантія тільки якщо виїзд. Але 99% гарантій теж достатньо є.
Наприклад до дяді в якого валяються зайві 100тис зелені черга просто не дійде, бо як пересічні закінчаться то у влади та силовиків настане внєзапне бажання полюбити ближнього і помиритись з ворогом
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 06 тра, 2025 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:05


Раджу цього медика послухати.
Не простий дядько. Бувший радник Супрун.

З 20 хв. про мотивацію. Як змінювалась.
І реал.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:13

  flyman написав:на тому світі кишенів нема, а тов. Кольт вирівняв в правах чернь з блакитнокровними

Не уравнял - патроны денег стоят.
Сибарит
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  #<1 ... 13772137731377413775
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