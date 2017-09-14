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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:06
yama написав:
говорят вьійти из бусика 2 тис доларов, как думает распихать по карманах по 500 сойдет что б торговаться ?
или лучше как в видео вьіше ?
) признайте тут ж справа не в тім, що вас ранить що треба відкуплятись?)
Більшість ж підтримували ідею економічного бронювання і вже порішали,так чи інакше.
А в тім що гарантій нема.
Мобілізовані теж не вічні, і якби там вам не хотілось, постійно потрібно бусифікувати нових)
Окрім реальних втрат, представте собі військовослужбовці теж шото рішають,
понятно що вхід рубль вихід 2.
Одна справа в бусику інша в тцк, третя в частині, чи госпіталі після поранення)
Тому любі друзі, ніхто абонемент не купив, ваші папірчики то тіки білетики, і далеко не факт, що надовго.
Правила в казино постійно міняються )))) так шо заробляйте, складайте і помніть що є люди які заробляють більше чи прячуться краще.
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Banderlog
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:17
Banderlog написав:
Правила в казино постійно міняються ))))
В саму десятку!
Курвить, що в державі - по закону; в банді - по поняттям; ще десь - по якимось правилам; в природі - по силі.
А коли по хатєлкам кожного індивіда? То як?
Тому й наполягаю, що в державі повинно бути по закону.
В демократичній ще й понад усе людина.
А то після отого совдепу 30 років співали про європейські цінності, суспільний договір - що держава частково виконує свої обов'язки, громадяни також частково свої; а за першого форс-мажору ... якийсь дикий гібрід совдепу з беспредєлом.
Ще й хтось моралі намагається читати (і зрозуміло коли це прометеї, але коли..., то це вже якійсь абсурд трешовий).
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 06 тра, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:27
Banderlog написав: yama написав:
говорят вьійти из бусика 2 тис доларов, как думает распихать по карманах по 500 сойдет что б торговаться ?
или лучше как в видео вьіше ?
) признайте тут ж справа не в тім, що вас ранить що треба відкуплятись?)
Більшість ж підтримували ідею економічного бронювання і вже порішали,так чи інакше.
А в тім що гарантій нема.
Мобілізовані теж не вічні, і якби там вам не хотілось, постійно потрібно бусифікувати нових)
Окрім реальних втрат, представте собі військовослужбовці теж шото рішають,
понятно що вхід рубль вихід 2.
Одна справа в бусику інша в тцк, третя в частині, чи госпіталі після поранення)
Тому любі друзі, ніхто абонемент не купив, ваші папірчики то тіки білетики, і далеко не факт, що надовго.
Правила в казино постійно міняються )))) так шо заробляйте, складайте і помніть що є люди які заробляють більше чи прячуться краще.
на тому світі кишенів нема, а тов. Кольт вирівняв в правах чернь з блакитнокровними
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:53
Banderlog написав:
помніть що є люди які заробляють більше чи прячуться краще
золоті словаю можна ще доповнити ще "в кого броня більш броньовиста"
Banderlog написав:
Тому любі друзі, ніхто абонемент не купив, ваші папірчики то тіки білетики, і далеко не факт, що надовго.
стопроцентна гарантія тільки якщо виїзд. Але 99% гарантій теж достатньо є.
Наприклад до дяді в якого валяються зайві 100тис зелені черга просто не дійде, бо як пересічні закінчаться то у влади та силовиків настане внєзапне бажання полюбити ближнього і помиритись з ворогом
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 06 тра, 2025 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 16:05
Раджу цього медика послухати.
Не простий дядько. Бувший радник Супрун.
З 20 хв. про мотивацію. Як змінювалась.
І реал.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 16:13
flyman написав:
на тому світі кишенів нема, а тов. Кольт вирівняв в правах чернь з блакитнокровними
Не уравнял - патроны денег стоят.
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