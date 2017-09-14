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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13773137741377513776>
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:06

  yama написав:

говорят вьійти из бусика 2 тис доларов, как думает распихать по карманах по 500 сойдет что б торговаться ? :D или лучше как в видео вьіше ? :roll:
) признайте тут ж справа не в тім, що вас ранить що треба відкуплятись?)
Більшість ж підтримували ідею економічного бронювання і вже порішали,так чи інакше.
А в тім що гарантій нема.
Мобілізовані теж не вічні, і якби там вам не хотілось, постійно потрібно бусифікувати нових)
Окрім реальних втрат, представте собі військовослужбовці теж шото рішають, :lol:
понятно що вхід рубль вихід 2.
Одна справа в бусику інша в тцк, третя в частині, чи госпіталі після поранення)
Тому любі друзі, ніхто абонемент не купив, ваші папірчики то тіки білетики, і далеко не факт, що надовго.
Правила в казино постійно міняються )))) так шо заробляйте, складайте і помніть що є люди які заробляють більше чи прячуться краще. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:17

  Banderlog написав:
Правила в казино постійно міняються ))))

В саму десятку!

Курвить, що в державі - по закону; в банді - по поняттям; ще десь - по якимось правилам; в природі - по силі.
А коли по хатєлкам кожного індивіда? То як?

Тому й наполягаю, що в державі повинно бути по закону.
В демократичній ще й понад усе людина.

А то після отого совдепу 30 років співали про європейські цінності, суспільний договір - що держава частково виконує свої обов'язки, громадяни також частково свої; а за першого форс-мажору ... якийсь дикий гібрід совдепу з беспредєлом.
Ще й хтось моралі намагається читати (і зрозуміло коли це прометеї, але коли..., то це вже якійсь абсурд трешовий).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 тра, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:27

  Banderlog написав:
  yama написав:

говорят вьійти из бусика 2 тис доларов, как думает распихать по карманах по 500 сойдет что б торговаться ? :D или лучше как в видео вьіше ? :roll:
) признайте тут ж справа не в тім, що вас ранить що треба відкуплятись?)
Більшість ж підтримували ідею економічного бронювання і вже порішали,так чи інакше.
А в тім що гарантій нема.
Мобілізовані теж не вічні, і якби там вам не хотілось, постійно потрібно бусифікувати нових)
Окрім реальних втрат, представте собі військовослужбовці теж шото рішають, :lol:
понятно що вхід рубль вихід 2.
Одна справа в бусику інша в тцк, третя в частині, чи госпіталі після поранення)
Тому любі друзі, ніхто абонемент не купив, ваші папірчики то тіки білетики, і далеко не факт, що надовго.
Правила в казино постійно міняються )))) так шо заробляйте, складайте і помніть що є люди які заробляють більше чи прячуться краще. :lol:

на тому світі кишенів нема, а тов. Кольт вирівняв в правах чернь з блакитнокровними
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:помніть що є люди які заробляють більше чи прячуться краще
золоті словаю можна ще доповнити ще "в кого броня більш броньовиста"
  Banderlog написав:Тому любі друзі, ніхто абонемент не купив, ваші папірчики то тіки білетики, і далеко не факт, що надовго.

стопроцентна гарантія тільки якщо виїзд. Але 99% гарантій теж достатньо є.
Наприклад до дяді в якого валяються зайві 100тис зелені черга просто не дійде, бо як пересічні закінчаться то у влади та силовиків настане внєзапне бажання полюбити ближнього і помиритись з ворогом
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 06 тра, 2025 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:05


Раджу цього медика послухати.
Не простий дядько. Бувший радник Супрун.

З 20 хв. про мотивацію. Як змінювалась.
І реал.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:13

  flyman написав:на тому світі кишенів нема, а тов. Кольт вирівняв в правах чернь з блакитнокровними

Не уравнял - патроны денег стоят.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:36

  flyman написав:

на тому світі кишенів нема, а тов. Кольт вирівняв в правах чернь з блакитнокровними
:lol:
https://youtu.be/btmyRqcLifs?si=W0PVRLXDDjRqntkh
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:30

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  prodigy написав:більшість людей в світі мають низький інтелект, тому часто вибирають популістів (акі Трамп)
в Румунії тік-ток перемагає здоровий глузд
https://www.youtube.com/watch?si=0EyRU6 ... e=youtu.be

на черзі Чехія, Німеччина (якщо у Мерца щось піде не так)

Шкала вимірювання інтелекту нації від prodigy:
Якщо вибирають проукраїнського політика - значить нація високоінтелектуальна.
Якщо антиукраїнського - значить низькоінтелектуальна.
:D

А якщо одні і тіж самі виборці одного, а через декілька років іншого, то інтелект стрибає вверх-вниз.

Я навіть більше скажу: інтелект стрибає навіть під час правління лідера.
Ось німці на початку війни були слабо-інтелектуальні, але інтелект ріс і ріс. Зараз вже прям стали досить високо-інтелектуальні. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому й наполягаю, що в державі повинно бути по закону.
В демократичній ще й понад усе людина.

А то після отого совдепу 30 років співали про європейські цінності, суспільний договір - що держава частково виконує свої обов'язки, громадяни також частково свої; а за першого форс-мажору ... якийсь дикий гібрід совдепу з беспредєлом.
Ще й хтось моралі намагається читати (і зрозуміло коли це прометеї, але коли..., то це вже якійсь абсурд трешовий).
Якщо все життя жив в ілюзорному світі, намальованому у власній голові...
То як зрозуміти реально існуючий стан?
Але вихід є...
Дивимось
Є три гілки влади -виконавча, законодавча, судова
Отже
Законодавча приймає ЗАКОН ( ясно що він не може бути на 100% ідеальний, а тому просто припустимо що його якість 70% від максимуму)
Виконавча має ВИКОНАТИ закон ( але ясно що зробити на 100% вірно , особливо якщо й сам Закон має вади-не можливо , тому припустимо що якість виконання-70%)
Що отримуємо на виході ( ККД механізму це добуток ккд складових цього механізму)
70%*70%=49% - це навіть нижче ніж ймовірність зустріти динозавра на вулиці...

Тому
Можна поставити завдання перемогти Вітряк(як це зробив Дон-Кіхот).. і все життя покласти на цю перемогу... нічого не отримавши від цієї боротьби собі чи для суспільства..

Звідси питання
То може варто ставити правильні питання( головне щоб в тих межах які можна змінити) і хоч на кінчик корінця спробувати їх виконати...
Бо толку в тому що ЗАДЕКЛАРОВАНО які всі погані, і який сам правильний - від цього ж ситуація не міняється.

ПС
Виходить що мій єралашик про подивитись в зеркало і змінити себе на чуть-чуть - набагато ефективніший ніж методологічно правильний заклик всіх стати ідеальними...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:40

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Шкала вимірювання інтелекту нації від prodigy:
Якщо вибирають проукраїнського політика - значить нація високоінтелектуальна.
Якщо антиукраїнського - значить низькоінтелектуальна.
:D
А якщо одні і тіж самі виборці одного, а через декілька років іншого, то інтелект стрибає вверх-вниз.
Я навіть більше скажу: інтелект стрибає навіть під час правління лідера.
Ось німці на початку війни були слабо-інтелектуальні, але інтелект ріс і ріс. Зараз вже прям стали досить високо-інтелектуальні. :D :D :D
А може по порядку?
Є рішення правильні і не правильні.
Є люди - з різним рівнем інтелекту( в когось вищий в когось нижчий)...
Отже
Людей з абсолютним інтелектом( які завжди все роблять правильно)-не існує.
То як можна виразити різницю між рівнем інтелекту через дії людини?
Відповідь на поверхні
Чим вищий інтелект-тим менше помилок робить людина...
І навпаки -чим нижчий інтелект тим більшу кількість помилок припускає людина.

Таким чином , стадні почуття можуть підбивати як до правильних так і до не правильних рішень....

Тому наскільки високий середній інтелект суспільства - можна побачити в тому куди ці суспільства дійшли...

ПС
а від помилок ніхто не застрахований.
Що там казав москаль Жеглов?
якість Держави полягає не в кількості злочинів, а у можливості правоохоронних органів ці злочини ліквідовувати...
budivelnik
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  #<1 ... 13773137741377513776>
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