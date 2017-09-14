Додано: Вів 06 тра, 2025 17:33

detroytred написав: Тому й наполягаю, що в державі повинно бути по закону.

В демократичній ще й понад усе людина.



А то після отого совдепу 30 років співали про європейські цінності, суспільний договір - що держава частково виконує свої обов'язки, громадяни також частково свої; а за першого форс-мажору ... якийсь дикий гібрід совдепу з беспредєлом.

Ще й хтось моралі намагається читати (і зрозуміло коли це прометеї, але коли..., то це вже якійсь абсурд трешовий). Тому й наполягаю, що в державі повинно бути по закону.В демократичній ще й понад усе людина.А то після отого совдепу 30 років співали про європейські цінності, суспільний договір - що держава частково виконує свої обов'язки, громадяни також частково свої; а за першого форс-мажору ... якийсь дикий гібрід совдепу з беспредєлом.Ще й хтось моралі намагається читати (і зрозуміло коли це прометеї, але коли..., то це вже якійсь абсурд трешовий).

Якщо все життя жив в ілюзорному світі, намальованому у власній голові...То як зрозуміти реально існуючий стан?Але вихід є...ДивимосьЄ три гілки влади -виконавча, законодавча, судоваОтжеЗаконодавча приймає ЗАКОН ( ясно що він не може бути на 100% ідеальний, а тому просто припустимо що його якість 70% від максимуму)Виконавча має ВИКОНАТИ закон ( але ясно що зробити на 100% вірно , особливо якщо й сам Закон має вади-не можливо , тому припустимо що якість виконання-70%)Що отримуємо на виході ( ККД механізму це добуток ккд складових цього механізму)70%*70%=49% - це навіть нижче ніж ймовірність зустріти динозавра на вулиці...ТомуМожна поставити завдання перемогти Вітряк(як це зробив Дон-Кіхот).. і все життя покласти на цю перемогу... нічого не отримавши від цієї боротьби собі чи для суспільства..Звідси питанняТо може варто ставити правильні питання( головне щоб в тих межах які можна змінити) і хоч на кінчик корінця спробувати їх виконати...Бо толку в тому що ЗАДЕКЛАРОВАНО які всі погані, і який сам правильний - від цього ж ситуація не міняється.ПСВиходить що мій єралашик про подивитись в зеркало і змінити себе на чуть-чуть - набагато ефективніший ніж методологічно правильний заклик всіх стати ідеальними...