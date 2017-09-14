andrijk777 написав:Я навіть більше скажу: інтелект стрибає навіть під час правління лідера. Ось німці на початку війни були слабо-інтелектуальні, але інтелект ріс і ріс. Зараз вже прям стали досить високо-інтелектуальні.
*Как я и говорил... Вся СОЛЬ в Делаверском Законе и штрафных санкциях...
По условиям соглашений, если украинский партнер что-либо нарушит, "никаких распределений ему не видать, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах фонда", пишет издание. Ответственность США за нарушения с их стороны в соглашениях не предусмотрена...
Но это фигня.
Суть голосования в том, что 9 мая будет ЦЕМЕНТ... полный картбланш на то что внутри и НОЛЬ внутренней оппозиции - она станет частью команды корабля...* (С) ________________________________ До Перемоги!
Наказ про тимчасове призупинення постачання військової допомоги Україні нібито виходив з офісу глави Пентагону Піта Гегсета, Білий дім про це нічого не знав. Про це пише Reuters з посиланням на проінформованих співрозмовників. ... За даними TRANSCOM (Транспортне командування Збройних сил США) і джерел Reuters, усне розпорядження про зупинку 11 вантажних рейсів з артилерією та зброєю, які вже були схвалені адміністрацією Джо Байдена, надійшло з офісу Гегсета.
Ось тобі сьогодні: *«Перейшовши до ситуації в Україні, лідери обговорили необхідність того, щоб Росія взяла на себе зобов’язання щодо 30-денного припинення вогню для забезпечення змістовних мирних переговорів. Україна довела, що вона хоче і готова сісти за стіл переговорів і є стороною миру», — йдеться у повідомленні. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... raini.html __________________________________ Антанта посилює зв'язок: Окрім українського питання, Стармер та Макрон обговорили підготовку до майбутнього саміту Великої Британії та Франції, який відбудеться пізніше цього року, і домовилися посилити амбіції між двома країнами в усіх сферах, включаючи оборону і безпеку, нелегальну міграцію.
У парнишки длинные крнечности. Он просто использует ноги, когда его повалили на землю.
Героя строить из себя не нужно, но. 1. Не давай хватать себя за руки, их вырвать резким движением можно. Соберись. 2. Не пускай никого сзади. Иди, двигайся 3. Упасть, это не конец света. Ну не лежи на спине. Хватай за конечность бандитов.
Бетон написав:У парнишки длинные крнечности. Он просто использует ноги, когда его повалили на землю.
Героя строить из себя не нужно, но. 1. Не давай хватать себя за руки, их вырвать резким движением можно. Соберись. 2. Не пускай никого сзади. Иди, двигайся 3. Упасть, это не конец света. Ну не лежи на спине. Хватай за конечность бандитов.
Бетон, перестань общаться с голосами в своей голове ...
Якщо від словом «воює» ти вкладаєш вогняне ураження з літального апарату, то з лютого 15-го «не воює» . Останній раз натискав на бойову кнопку під Дебальцево. Але якщо «виконання бойових завдань», то набагато довше ніж «май 22-га». Проте тобі б краще більше думати про свій вклад в перемогу, як офіцера.
И какой мой вклад как офицера можэ буты в пэрэмогу? Сразу после апача тебе мне пришлют трофейную МСТУ или сразу Краб? Так я 2 года не так как ты 4+++ лет бить за горизонт учился, и практики на железе естественно не было - разруха была(не у меня и не вокруг меня) Или сперва меня с лопатой в ХХХХХL окоп КАБы отсекать на излёте, а потим, если карты лягут, и ты со Стефанчуком и прочими моими ровесниками по 10пудов меня поддержишь, если захочешь естественно?
угу. хіба що хазяїн Сі скаже досить через 3 дні, але на це імхо мікрошанси. хуйлуша випросить ще рік війни як мінімум. за останній рік після їх минулої зустрічі кацапи майже повністю позбавились залежності від іноземних компонентів в своїй зброї, а по стволам артилерії взагалі чудеса, ще рік назад було:
У Росії є лише 2000 самохідних артилерійських установок і 2400 одиниць причіпної артилерії в Україні... країна-агресор виробляє близько 50 стволів для артилерії на рік
зараз знищується більше 50 за ДЕНЬ, по 1500 в місяць! (у всієї Європи разом стільки немає) і ніякого кінця краю немає...
потужний каже що:
За словами глави держави, йдеться про передавання артилерії, пороху, а також можливу участь китайських фахівців у виробництві зброї на території РФ.