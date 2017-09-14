Banderlog написав: Правила в казино постійно міняються ))))
В саму десятку!
Курвить, що в державі - по закону; в банді - по поняттям; ще десь - по якимось правилам; в природі - по силі. А коли по хатєлкам кожного індивіда? То як?
Тому й наполягаю, що в державі повинно бути по закону. В демократичній ще й понад усе людина.
А то після отого совдепу 30 років співали про європейські цінності, суспільний договір - що держава частково виконує свої обов'язки, громадяни також частково свої; а за першого форс-мажору ... якийсь дикий гібрід совдепу з беспредєлом. Ще й хтось моралі намагається читати (і зрозуміло коли це прометеї, але коли..., то це вже якійсь абсурд трешовий).
Оно-то да, но просто не ходить в казино кажется более надежным вариантом.
detroytred написав:*Как я и говорил... Вся СОЛЬ в Делаверском Законе и штрафных санкциях...
По условиям соглашений, если украинский партнер что-либо нарушит, "никаких распределений ему не видать, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах фонда", пишет издание. Ответственность США за нарушения с их стороны в соглашениях не предусмотрена...
Но это фигня.
Суть голосования в том, что 9 мая будет ЦЕМЕНТ... полный картбланш на то что внутри и НОЛЬ внутренней оппозиции - она станет частью команды корабля...* (С) ________________________________ До Перемоги!
Letusrock написав:.... Три роки всі погоджуються що "затримувати може тільки поліція" а по факту щодня пачки відео де особи в рибацькій формі або просто якісь тітушки в цивільному (нова фішка) викрадають людей.
Білоруси з казахами та грузинами нашій демократії дико заздрять
Попрошу не путать государственный карман с собственным (с).
ТЦК, сформированные за счет ограниченно пригодных, физически не способны осуществить доставку уклонистов-ухилянтів в помещение ТЦК для выписки им направления на ВЛК, после прохождения которого им дорога в какую-нибудь учебку. Как следствие были организованы группы из бывших ментов, бандитов, военнослужащих, способных ломать людей. Действуют они практически незаконно. Полиция в данном случае избегает присутствовать при ломке ими пойманных мужиков, которые юридически часто относятся к уклонистам-ухилянтам. Поэтому Закон почти на стороне ТЦК в этом случае. Того, кого поймают, ВЛК долго не будет мучить и в течении дня его признает годным к военной службе. В тот же день он поедет в учебку. А там как повезет. Иногда морально устойчивым мужикам удается доказать факт наличия у них статуса не подлежащего мобилизации.
В центре Харькове с месяц назад молодой мужчина, сопротивлявшись бусификации со стороны 90-110 кг бусификаторов без присутствия полиции, перепрыгнул забор вдоль реки и, спустившись к реке скачками, запрыгнул в холодную воду одетым. Бусификаторы не последовали за ним, они развернулись, с досадой сели в свой бус и уехали. В тик-токе об этом видео было, снятое с другого берега.
Подвал и содержание там пойманных мужиков по несколько дней или недель - это работа титушек или криминала, который действует под видом служащих ТЦК и полиции без формы. Их цель - содрать деньги либо с пойманных мужиков, либо с командиров на нуле, у которых большие потери и которые готовы восполнить их кем угодно, даже оплачивая услуги криминалу. Криминал это зло. А такому криминалу нет прощения и не будет пощады.