Додано: Вів 06 тра, 2025 21:02

Letusrock написав: .... Три роки всі погоджуються що "затримувати може тільки поліція" а по факту щодня пачки відео де особи в рибацькій формі або просто якісь тітушки в цивільному (нова фішка) викрадають людей.



Білоруси з казахами та грузинами нашій демократії дико заздрять .... Три роки всі погоджуються що "затримувати може тільки поліція" а по факту щодня пачки відео де особи в рибацькій формі або простов цивільному (нова фішка) викрадають людей.Білоруси з казахами та грузинами нашій демократії дико заздрять

Попрошу не путать государственный карман с собственным (с).ТЦК, сформированные за счет ограниченно пригодных, физически не способны осуществить доставку уклонистов-ухилянтів в помещение ТЦК для выписки им направления на ВЛК, после прохождения которого им дорога в какую-нибудь учебку. Как следствие были организованы группы из бывших ментов, бандитов, военнослужащих, способных ломать людей. Действуют они практически незаконно. Полиция в данном случае избегает присутствовать при ломке ими пойманных мужиков, которые юридически часто относятся к уклонистам-ухилянтам. Поэтому Закон почти на стороне ТЦК в этом случае. Того, кого поймают, ВЛК долго не будет мучить и в течении дня его признает годным к военной службе. В тот же день он поедет в учебку. А там как повезет. Иногда морально устойчивым мужикам удается доказать факт наличия у них статуса не подлежащего мобилизации.В центре Харькове с месяц назад молодой мужчина, сопротивлявшись бусификации со стороны 90-110 кг бусификаторов без присутствия полиции, перепрыгнул забор вдоль реки и, спустившись к реке скачками, запрыгнул в холодную воду одетым. Бусификаторы не последовали за ним, они развернулись, с досадой сели в свой бус и уехали. В тик-токе об этом видео было, снятое с другого берега.Подвал и содержание там пойманных мужиков по несколько дней или недель - это работа титушек или криминала, который действует под видом служащих ТЦК и полиции без формы. Их цель - содрать деньги либо с пойманных мужиков, либо с командиров на нуле, у которых большие потери и которые готовы восполнить их кем угодно, даже оплачивая услуги криминалу. Криминал это зло. А такому криминалу нет прощения и не будет пощады.