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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13775137761377713778>
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 19:56

  sergey_stasyuk555 написав:а по стволам артилерії взагалі чудеса, ще рік назад було:
У Росії є лише 2000 самохідних артилерійських установок і 2400 одиниць причіпної артилерії в Україні...
країна-агресор виробляє близько 50 стволів для артилерії на рік

зараз знищується більше 50 за ДЕНЬ, по 1500 в місяць! (у всієї Європи разом стільки немає) і ніякого кінця краю немає...

Залишилось тільки тобі надати посилання на свої висери ...
Яких, посилань ... немає ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 20:34

"Практика множинного громадянства [в Україні] існує, але досі не визнавалася відкрито", - голова міграційної служби Наталія Науменко

Конституція не забороняє ситуацію, коли депутат має інше громадянство. Але з моральної точки зору — це неприпустимо.
https://www.unian.ua/society/praktika-m ... 00461.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 20:35

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
Правила в казино постійно міняються ))))

В саму десятку!

Курвить, що в державі - по закону; в банді - по поняттям; ще десь - по якимось правилам; в природі - по силі.
А коли по хатєлкам кожного індивіда? То як?

Тому й наполягаю, що в державі повинно бути по закону.
В демократичній ще й понад усе людина.

А то після отого совдепу 30 років співали про європейські цінності, суспільний договір - що держава частково виконує свої обов'язки, громадяни також частково свої; а за першого форс-мажору ... якийсь дикий гібрід совдепу з беспредєлом.
Ще й хтось моралі намагається читати (і зрозуміло коли це прометеї, але коли..., то це вже якійсь абсурд трешовий).

Оно-то да, но просто не ходить в казино кажется более надежным вариантом.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 20:45

  detroytred написав:*Как я и говорил... Вся СОЛЬ в Делаверском Законе и штрафных санкциях...

По условиям соглашений, если украинский партнер что-либо нарушит, "никаких распределений ему не видать, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах фонда", пишет издание. Ответственность США за нарушения с их стороны в соглашениях не предусмотрена...

Но это фигня.

Суть голосования в том, что 9 мая будет ЦЕМЕНТ... полный картбланш на то что внутри и НОЛЬ внутренней оппозиции - она станет частью команды корабля...* (С)
________________________________
До Перемоги!


flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:02

  Letusrock написав:.... Три роки всі погоджуються що "затримувати може тільки поліція" а по факту щодня пачки відео де особи в рибацькій формі або просто якісь тітушки в цивільному (нова фішка) викрадають людей.

Білоруси з казахами та грузинами нашій демократії дико заздрять


Попрошу не путать государственный карман с собственным (с).

ТЦК, сформированные за счет ограниченно пригодных, физически не способны осуществить доставку уклонистов-ухилянтів в помещение ТЦК для выписки им направления на ВЛК, после прохождения которого им дорога в какую-нибудь учебку. Как следствие были организованы группы из бывших ментов, бандитов, военнослужащих, способных ломать людей. Действуют они практически незаконно. Полиция в данном случае избегает присутствовать при ломке ими пойманных мужиков, которые юридически часто относятся к уклонистам-ухилянтам. Поэтому Закон почти на стороне ТЦК в этом случае. Того, кого поймают, ВЛК долго не будет мучить и в течении дня его признает годным к военной службе. В тот же день он поедет в учебку. А там как повезет. Иногда морально устойчивым мужикам удается доказать факт наличия у них статуса не подлежащего мобилизации.

В центре Харькове с месяц назад молодой мужчина, сопротивлявшись бусификации со стороны 90-110 кг бусификаторов без присутствия полиции, перепрыгнул забор вдоль реки и, спустившись к реке скачками, запрыгнул в холодную воду одетым. Бусификаторы не последовали за ним, они развернулись, с досадой сели в свой бус и уехали. В тик-токе об этом видео было, снятое с другого берега.

Подвал и содержание там пойманных мужиков по несколько дней или недель - это работа титушек или криминала, который действует под видом служащих ТЦК и полиции без формы. Их цель - содрать деньги либо с пойманных мужиков, либо с командиров на нуле, у которых большие потери и которые готовы восполнить их кем угодно, даже оплачивая услуги криминалу. Криминал это зло. А такому криминалу нет прощения и не будет пощады.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:38

  detroytred написав:"Практика множинного громадянства [в Україні] існує, але досі не визнавалася відкрито", - голова міграційної служби Наталія Науменко

Конституція не забороняє ситуацію, коли депутат має інше громадянство. Але з моральної точки зору — це неприпустимо.
https://www.unian.ua/society/praktika-m ... 00461.html
та єрунда то. Держава просто ігнорує інші громадянства.
Но. Якщо у Вас права і паспорт британії чи сша)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:48

Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:56

  Letusrock написав:
  Hotab написав:jump
Ви правильно наганяєте жаху.
Єдине , уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто в розшуках, хто найрозумніший, який «я не ставлю левую залепуху себе на смартфон» і тому подібні мамкіного бунтарі.
Хто виконав вимоги оновлення даних, тих за ногу не тягають.

та ти шо? подивись в новинах облаву в Ужгороді в пятницю ввечері 02.05.25, з модних пабів та піцерій виводили під руки та стусанами всіх підрят, причому там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку, але чуваки в балаклавах "добре-добре, в тцк розберемось". Нагрузили кілька автобусів. Самих рекрутерів з поліцайтами було десь під сотню

й закінчилось чим? тих, в кого резерв+ норм - відпустили?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:56

  fox767676 написав:Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?

Это еще ладно. А вот "Нахуа людям которые не живут в стране" не давать из гражданства выйти -- вот это :?:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 22:08

  _hunter написав:
  fox767676 написав:Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?

Это еще ладно. А вот "Нахуа людям которые не живут в стране" не давать из гражданства выйти -- вот это :?:


Тем кто не пишет на укр.форумах от года и больше, просьбу о выходе удовлетворяют - инфа 100% !
fox767676
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