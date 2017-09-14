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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 тра, 2025 22:10
jump написав: Hotab написав:jump
Ви правильно наганяєте жаху.
Єдине , уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто в розшуках, хто найрозумніший, який «я не ставлю левую залепуху себе на смартфон» і тому подібні мамкіні бунтарі.
Хто виконав вимоги оновлення даних, тих за ногу не тягають.
Ви маєте гарні рожеві окуляри...
Зараз викрадають людей без слів. Просто закидують.
Те саме в Ужгороді. Глагола не дасть збрехати.
Нещодавно у нас викрали діабетника із групою, на інсуліні. тримали на підвалі і не випускали поки брат (військовий, у відпустці, цинізм відчуваєте?) не приніс 15 тис грн, лише тоді відпустили. Такий же випадок був із викладачем ВНЗ.
Для розуміння-вихід з підвалу-15 тис доларів...
Дохідливо? Ви наче у якимось своєму намальованому світі.
Я спілкуюсь із людьми, які потрапили туди, і які звідти вибрались, не бажав би сього навіть ворогу...
це страшний та цинічний бізнес
кацапська пропаганда від ждунів тут як у себе дома.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 22:12
fox767676 написав: _hunter написав: fox767676 написав:
Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?
Это еще ладно. А вот "Нахуа людям которые не живут в стране" не давать из гражданства выйти -- вот это
Тем кто не пишет на укр.форумах от года и больше, просьбу о выходе удовлетворяют - инфа 100% !
Смело передай человеку, эту байку рассказавшему, что он клоун.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 22:18
sergey_stasyuk555 написав:
країна-агресор виробляє близько 50 стволів для артилерії на рік
зараз знищується більше 50 за ДЕНЬ
, по 1500 в місяць! (у всієї Європи разом стільки немає) і ніякого кінця краю немає...
[/quote]
то якась брехня у заявках, не знаю з чим зв'язано але стільки не вибивається в реалі.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 22:55
_hunter написав: fox767676 написав: _hunter написав:
Это еще ладно. А вот "Нахуа людям которые не живут в стране" не давать из гражданства выйти -- вот это
Тем кто не пишет на укр.форумах от года и больше, просьбу о выходе удовлетворяют - инфа 100% !
Смело передай человеку, эту байку рассказавшему, что он клоун.
Иди к толчку в своем беженском бараке и смело убирай арабский кал
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