detroytred написав:*Как я и говорил... Вся СОЛЬ в Делаверском Законе и штрафных санкциях...
По условиям соглашений, если украинский партнер что-либо нарушит, "никаких распределений ему не видать, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах фонда", пишет издание. Ответственность США за нарушения с их стороны в соглашениях не предусмотрена...
Но это фигня.
Суть голосования в том, что 9 мая будет ЦЕМЕНТ... полный картбланш на то что внутри и НОЛЬ внутренней оппозиции - она станет частью команды корабля...* (С) ________________________________ До Перемоги!
Hotab написав:jump Ви правильно наганяєте жаху. Єдине , уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто в розшуках, хто найрозумніший, який «я не ставлю левую залепуху себе на смартфон» і тому подібні мамкіного бунтарі. Хто виконав вимоги оновлення даних, тих за ногу не тягають.
та ти шо? подивись в новинах облаву в Ужгороді в пятницю ввечері 02.05.25, з модних пабів та піцерій виводили під руки та стусанами всіх підрят, причому там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку, але чуваки в балаклавах "добре-добре, в тцк розберемось". Нагрузили кілька автобусів. Самих рекрутерів з поліцайтами було десь під сотню
й закінчилось чим? тих, в кого резерв+ норм - відпустили?
sergey_stasyuk555 написав:країна-агресор виробляє близько 50 стволів для артилерії на рік
зараз знищується більше 50 за ДЕНЬ, по 1500 в місяць! (у всієї Європи разом стільки немає) і ніякого кінця краю немає... [/quote] то якась брехня у заявках, не знаю з чим зв'язано але стільки не вибивається в реалі.
jump написав: Ви маєте гарні рожеві окуляри... Зараз викрадають людей без слів. Просто закидують. Те саме в Ужгороді. Глагола не дасть збрехати.
Нещодавно у нас викрали діабетника із групою, на інсуліні. тримали на підвалі і не випускали поки брат (військовий, у відпустці, цинізм відчуваєте?) не приніс 15 тис грн, лише тоді відпустили. Такий же випадок був із викладачем ВНЗ. Для розуміння-вихід з підвалу-15 тис доларів... Дохідливо? Ви наче у якимось своєму намальованому світі. Я спілкуюсь із людьми, які потрапили туди, і які звідти вибрались, не бажав би сього навіть ворогу... це страшний та цинічний бізнес
Якби я встановлював правила мобілізації: 1.Незалежне від ТЦК ВЛК без обов'язкової мобілізаціях придатних на виході.. Пройшов, якщо непридатний - іди працювати в народне господарство без всяких шухерів та страхів, отсрочек... 2. Бронь тільки атомщикам, машиністам тепловозів та т.д. 3.Всі інших на рівних умовах мобілізуються. В бойові частини все ж таки заманювати матеріально і молодих, боєздатних. 5. Тилові функції забезпечення по можливості передати приватному бізнесу (складно буде красти) Але тупі, жадібні рагулі все зруйнували...