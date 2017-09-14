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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13775137761377713778>
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 20:45

  detroytred написав:*Как я и говорил... Вся СОЛЬ в Делаверском Законе и штрафных санкциях...

По условиям соглашений, если украинский партнер что-либо нарушит, "никаких распределений ему не видать, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах фонда", пишет издание. Ответственность США за нарушения с их стороны в соглашениях не предусмотрена...

Но это фигня.

Суть голосования в том, что 9 мая будет ЦЕМЕНТ... полный картбланш на то что внутри и НОЛЬ внутренней оппозиции - она станет частью команды корабля...* (С)
________________________________
До Перемоги!


flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:38

  detroytred написав:"Практика множинного громадянства [в Україні] існує, але досі не визнавалася відкрито", - голова міграційної служби Наталія Науменко

Конституція не забороняє ситуацію, коли депутат має інше громадянство. Але з моральної точки зору — це неприпустимо.
https://www.unian.ua/society/praktika-m ... 00461.html
та єрунда то. Держава просто ігнорує інші громадянства.
Но. Якщо у Вас права і паспорт британії чи сша)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:48

Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:56

  Letusrock написав:
  Hotab написав:jump
Ви правильно наганяєте жаху.
Єдине , уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто в розшуках, хто найрозумніший, який «я не ставлю левую залепуху себе на смартфон» і тому подібні мамкіного бунтарі.
Хто виконав вимоги оновлення даних, тих за ногу не тягають.

та ти шо? подивись в новинах облаву в Ужгороді в пятницю ввечері 02.05.25, з модних пабів та піцерій виводили під руки та стусанами всіх підрят, причому там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку, але чуваки в балаклавах "добре-добре, в тцк розберемось". Нагрузили кілька автобусів. Самих рекрутерів з поліцайтами було десь під сотню

й закінчилось чим? тих, в кого резерв+ норм - відпустили?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:56

  fox767676 написав:Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?

Это еще ладно. А вот "Нахуа людям которые не живут в стране" не давать из гражданства выйти -- вот это :?:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 22:08

  _hunter написав:
  fox767676 написав:Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?

Это еще ладно. А вот "Нахуа людям которые не живут в стране" не давать из гражданства выйти -- вот это :?:


Тем кто не пишет на укр.форумах от года и больше, просьбу о выходе удовлетворяют - инфа 100% !
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 22:18

  sergey_stasyuk555 написав:країна-агресор виробляє близько 50 стволів для артилерії на рік

зараз знищується більше 50 за ДЕНЬ, по 1500 в місяць! (у всієї Європи разом стільки немає) і ніякого кінця краю немає...
[/quote]
то якась брехня у заявках, не знаю з чим зв'язано але стільки не вибивається в реалі.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 23:05

  fox767676 написав:Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?

Затем, что с людей, которые хотели бы от них избавиться, можно ещё поиметь денег. Ну и поиздеваться, синдром вахтёра потешить, как же без этого?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 23:27

  M-Audio написав:
  fox767676 написав:Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?

Затем, что с людей, которые хотели бы от них избавиться, можно ещё поиметь денег. Ну и поиздеваться, синдром вахтёра потешить, как же без этого?


А в чем смысл выхода ?
достаточно нерезидентов ограничить в избирательных правах
Зачем они им, если основные интересы вне Украины
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 23:27

  jump написав:
Ви маєте гарні рожеві окуляри...
Зараз викрадають людей без слів. Просто закидують.
Те саме в Ужгороді. Глагола не дасть збрехати.

Нещодавно у нас викрали діабетника із групою, на інсуліні. тримали на підвалі і не випускали поки брат (військовий, у відпустці, цинізм відчуваєте?) не приніс 15 тис грн, лише тоді відпустили. Такий же випадок був із викладачем ВНЗ.
Для розуміння-вихід з підвалу-15 тис доларів...
Дохідливо? Ви наче у якимось своєму намальованому світі.
Я спілкуюсь із людьми, які потрапили туди, і які звідти вибрались, не бажав би сього навіть ворогу...
це страшний та цинічний бізнес

Якби я встановлював правила мобілізації:
1.Незалежне від ТЦК ВЛК без обов'язкової мобілізаціях придатних на виході..
Пройшов, якщо непридатний - іди працювати в народне господарство без всяких шухерів та страхів, отсрочек...
2. Бронь тільки атомщикам, машиністам тепловозів та т.д.
3.Всі інших на рівних умовах мобілізуються. В бойові частини все ж таки заманювати матеріально і молодих, боєздатних.
5. Тилові функції забезпечення по можливості передати приватному бізнесу (складно буде красти)
Але тупі, жадібні рагулі все зруйнували...
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