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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 тра, 2025 23:46
fox767676 написав: M-Audio написав: fox767676 написав:
Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?
Затем, что с людей, которые хотели бы от них избавиться, можно ещё поиметь денег. Ну и поиздеваться, синдром вахтёра потешить, как же без этого?
А в чем смысл выхода ?
достаточно нерезидентов ограничить в избирательных правах
Зачем они им, если основные интересы вне Украины
OlaUA негодує! (див. приклад Молдови )
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Додано: Вів 06 тра, 2025 23:52
detroytred написав:
Фрііз спочатку макав і мав вимоги саме до управлінців.
йому це не вигідно згадувати. йому головне муху загнобити.
а те що риба гніє з голови йому до лампочки.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 00:07
flyman написав:
OlaUA негодує! (див. приклад Молдови )
не приведи Господь нам такий глум
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fox767676
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Додано: Сер 07 тра, 2025 00:27
Сметана стоит 2$
Пенсия 50$
Потужно. Я так ото люблю зеленського, як він ото співає, він такий гарний, а як він плига
Нужно будет больше отчислений в пенсионный делать для 35 летних мусоров на пенсии
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