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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13775137761377713778
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 23:46

  fox767676 написав:
  M-Audio написав:
  fox767676 написав:Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?

Затем, что с людей, которые хотели бы от них избавиться, можно ещё поиметь денег. Ну и поиздеваться, синдром вахтёра потешить, как же без этого?


А в чем смысл выхода ?
достаточно нерезидентов ограничить в избирательных правах
Зачем они им, если основные интересы вне Украины

OlaUA негодує! (див. приклад Молдови )
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 23:52

  detroytred написав:Фрііз спочатку макав і мав вимоги саме до управлінців.


йому це не вигідно згадувати. йому головне муху загнобити.
а те що риба гніє з голови йому до лампочки.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 00:07

  flyman написав:OlaUA негодує! (див. приклад Молдови )

не приведи Господь нам такий глум
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 00:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сметана стоит 2$
Пенсия 50$

Потужно. Я так ото люблю зеленського, як він ото співає, він такий гарний, а як він плига

Нужно будет больше отчислений в пенсионный делать для 35 летних мусоров на пенсии
Бетон
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