Letusrock написав:Хтось вже бачив злиту зум-нараду житомирського тцк з районними? а) 100% упор на статистику: в квітні ми зайняли передостаннє місце, в травні потрібно потрапити у верхню половину. громадяни чоловічої статі то лише статистичні одиниці в гонці за рейтингом між обласними тцк Тобто краще наловити 10 алкашів/наркоманів/58річних/інсультників ніж пятьох 28-річних рембо.....
ще забув - стоїть завдання виконати як мінімум 60% від плану який дали зверху, пан офіцер так і каже - ділите 60% на 31 день і щоб щодня була доставлена необхідна кількість "оповіщених". Навіть назвали кількість зондеркоманд на область - здається 49
UA написав:Якби я встановлював правила мобілізації: ...якщо непридатний - іди працювати в народне господарство ...тилові функції забезпечення по можливості передати приватному бізнесу
Поскольку народного хозяйства уже лет 30 как нет и все вокруг частное, то есть чье-то - то эта ваша схема приведет к прямому рабству где тцкшники будут отправлять непригодных работать на чью-то ферму "на благо Родины", при этом продукты этой фермы будут по прежнему продаваться по рыночным ценам