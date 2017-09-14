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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13775137761377713778
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 23:46

  fox767676 написав:
  M-Audio написав:
  fox767676 написав:Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?

Затем, что с людей, которые хотели бы от них избавиться, можно ещё поиметь денег. Ну и поиздеваться, синдром вахтёра потешить, как же без этого?


А в чем смысл выхода ?
достаточно нерезидентов ограничить в избирательных правах
Зачем они им, если основные интересы вне Украины

OlaUA негодує! (див. приклад Молдови )
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 23:52

  detroytred написав:Фрііз спочатку макав і мав вимоги саме до управлінців.


йому це не вигідно згадувати. йому головне муху загнобити.
а те що риба гніє з голови йому до лампочки.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 00:07

  flyman написав:OlaUA негодує! (див. приклад Молдови )

не приведи Господь нам такий глум
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 00:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сметана стоит 2$
Пенсия 50$

Потужно. Я так ото люблю зеленського, як він ото співає, він такий гарний, а як він плига

Нужно будет больше отчислений в пенсионный делать для 35 летних мусоров на пенсии
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 00:44

Какойто кошмар в Кашмире
Давайте всемирный саммит мира , а если нет , то скайнет
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 01:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А вот и баллистика на Киев.
С кровати встать не успеешь
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 02:40

  jump написав:
  Letusrock написав:
  Letusrock написав:Хтось вже бачив злиту зум-нараду житомирського тцк з районними?
а) 100% упор на статистику: в квітні ми зайняли передостаннє місце, в травні потрібно потрапити у верхню половину. громадяни чоловічої статі то лише статистичні одиниці в гонці за рейтингом між обласними тцк
Тобто краще наловити 10 алкашів/наркоманів/58річних/інсультників ніж пятьох 28-річних рембо.....

ще забув - стоїть завдання виконати як мінімум 60% від плану який дали зверху, пан офіцер так і каже - ділите 60% на 31 день і щоб щодня була доставлена необхідна кількість "оповіщених". Навіть назвали кількість зондеркоманд на область - здається 49


навіщо Вам ті "планерки" :?

Львівська буденність...
Мобілізація 2025: у Львові чоловіка без одного кросівка тягнули в бус по асфальту (відео)
відкуярили пацана, волокли по дорозі, викручували кінцівки, залили газом :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/704 ... altu-video

https://t.me/lvivych_news/51433

це вже звична річ, ні дня без таких трафунків, а скільки ще зостається за кадром.
налітають зграєю, куярять, закидують...там без шансів, зверніть увагу на габарити бандитів


Але "якби не скинули Яника то було б ще гірше" (тм)
katso
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 02:51

  UA написав:Якби я встановлював правила мобілізації:
...якщо непридатний - іди працювати в народне господарство
...тилові функції забезпечення по можливості передати приватному бізнесу


Поскольку народного хозяйства уже лет 30 как нет и все вокруг частное, то есть чье-то - то эта ваша схема приведет к прямому рабству где тцкшники будут отправлять непригодных работать на чью-то ферму "на благо Родины", при этом продукты этой фермы будут по прежнему продаваться по рыночным ценам :roll:
katso
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