Letusrock написав:Хтось вже бачив злиту зум-нараду житомирського тцк з районними? а) 100% упор на статистику: в квітні ми зайняли передостаннє місце, в травні потрібно потрапити у верхню половину. громадяни чоловічої статі то лише статистичні одиниці в гонці за рейтингом між обласними тцк Тобто краще наловити 10 алкашів/наркоманів/58річних/інсультників ніж пятьох 28-річних рембо.....
ще забув - стоїть завдання виконати як мінімум 60% від плану який дали зверху, пан офіцер так і каже - ділите 60% на 31 день і щоб щодня була доставлена необхідна кількість "оповіщених". Навіть назвали кількість зондеркоманд на область - здається 49
UA написав:Якби я встановлював правила мобілізації: ...якщо непридатний - іди працювати в народне господарство ...тилові функції забезпечення по можливості передати приватному бізнесу
Поскольку народного хозяйства уже лет 30 как нет и все вокруг частное, то есть чье-то - то эта ваша схема приведет к прямому рабству где тцкшники будут отправлять непригодных работать на чью-то ферму "на благо Родины", при этом продукты этой фермы будут по прежнему продаваться по рыночным ценам
У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. В столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча. Відомо про двох загиблих та сімох травмованих у Києві, з них четверо – діти.
По словам местных, в начале шестого утра по местному времени их разбудила тревожная сирена, также прогремело несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов. После этого неподалеку местного завода в районе Химмаш начался пожар, пишет SHOT.
Обновлено в 23:00: Захватчики нанесли не менее 13 ударов по Запорожью, добавляет Федоров. Известно о повреждениях и нескольких возгораниях в разных районах города. Под завалами частного дома остаются два человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram, что в течение вечера на пути к российской столице сбили еще восемь дронов. Тем временем жители Тульской, Ярославской, Тверской, Владимирской и Московской областей жалуются на перебои в работе мобильных операторов.
Letusrock написав:ще забув - стоїть завдання виконати як мінімум 60% від плану який дали зверху, пан офіцер так і каже - ділите 60% на 31 день і щоб щодня була доставлена необхідна кількість "оповіщених". Навіть назвали кількість зондеркоманд на область - здається 49